Erstmals seit zwei Jahren wieder Wolf in Oberbayern gesichtet

In Oberbayern wurde wieder ein Wolf gesichtet

In Oberbayern wurde zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder ein Wolf gesichtet. Im Alpenraum schlagen Bauern wegen der Rückkehr der Wölfe Alarm.

Ein Wolf schleicht im oberbayerischen Landkreis Traunstein durch die Wälder. Ende Januar sei im südlichen Landkreis ein wolfsähnliches Tier gesichtet worden, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg am Freitag mit. Die genetische Untersuchung bestätige nun, dass es sich wirklich um einen Wolf handele. Experten hatten die Probe einer Urinmarkierung an einer Fährte im Schnee untersucht.

Der Wolf sei wahrscheinlich aus Ostdeutschland oder Norddeutschland eingewandert. Genetisch zähle er zur zentraleuropäischen Population, hieß es weiter. Zuletzt war im April 2017 ein Wolf in Oberbayern nachgewiesen worden, nämlich im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Er stammte aus den Alpen.

Wolf zurück im Alpenraum - Bayern schlagen Alarm

Gerade im Alpenraum schlagen Bauern wegen der Rückkehr der Wölfe Alarm: Siedelten sich die Raubtiere wieder an, sei die heimische Almwirtschaft und damit die Kulturlandschaft in Gefahr. Im unwegsamen Bergland lasse sich das Vieh nicht angemessen schützen.

So schützen Sie Ihre Tiere vor Wölfen 1 / 7 Zurück Vorwärts Stromführende Zäune, in etwa 1,30 Meter hoch, bieten einen guten Schutz. Der unterste Draht sollte nicht mehr als 20 oder 30 Zentimeter vom Boden entfernt sein, rät das LfU.

In der Nähe von Bäumen und an Hängen ist laut LfU darauf zu achten, dass Wölfe nicht in das Gehege hinein springen können.

Generell sollte die Weidefläche nah an einer Siedlung und möglichst weit weg vom Waldrand liegen.

Esel und Alpakas können eine Herde ebenfalls vor Wolfsangriffen schützen. Ihr Einsatz erfordert allerdings Fachkenntnis, mahnt die Umweltschutzorganisation WWF.

Herdenschutzhunde bietet laut WWF einen sehr effizienten Schutz gegen Wölfe. Auch sie müssen trainiert werden.

Ein Stall schützt Nutztiere nachts vor Wolfsangriffen.

In Gebieten, in denen sich ein Wolf aufhalten könnte, sollten Hunde auf jeden Fall angeleint sein.

Ob der Wolf im Landkreis Traunstein bleibt, ist offen. Er könne auch auf der Durchwanderung sein, hieß es beim LfU. Jungtiere wanderten weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium. Fest angesiedelt haben sich Wölfe in Bayern im Veldensteiner Forst, im Nationalpark Bayerischer Wald und auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Dort leben etwa zehn Tiere, darunter vier Jungtiere. (dpa/lby/AZ)

