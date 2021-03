Erzieher in Bayern: Nicht nur Nachwuchskräfte locken, sondern auch halten

Dass die Erzieher-Ausbildung in Bayern attraktiver werden soll, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Warum das aber bei Weitem nicht genug ist.

Dass die Erzieherausbildung im Freistaat neu gestaltet wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vier statt fünf Jahre Lehrzeit, mehr finanzielle Anreize und einfachere Einstiegsmöglichkeit für Abiturienten tragen sicherlich dazu bei, die Ausbildung attraktiver zu machen. Darauf setzt auch die Politik – und hofft, mit diesen Maßnahmen den massiven Fachkräftemangel in Krippen und Kindergärten zu mindern. Doch um das tatsächlich zu erreichen, muss weitaus mehr getan werden.

Die Probleme in den Kitas sind lange schon bekannt. Jetzt muss gehandelt werden

Wer sich unter Erziehern, Trägern und Bildungspolitikern in Bayern umhört, dem werden immer und immer wieder die gleichen Punkte aufgezählt, weshalb es in vielen sozialpädagogischen Einrichtungen derart laut knirscht: zu wenig männliche Bewerber, zu wenig Ausbildungsplätze, zu wenige Lehrer an den Fachschulen, ein zu enger Personalschlüssel in den Einrichtungen, schlechte Bezahlung und eine hohe Aussteigerquote: Umfragen zufolge verlässt im Schnitt jeder vierte Erzieher nach fünf Jahren den Beruf und sucht sich eine neue Arbeit.

So sieht die neue klassische Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Bayern aus 1 / 7 Zurück Vorwärts Vorkurs Zu Beginn der neuen vierjährigen Ausbildung steht das „Sozialpädagogische Einführungsjahr“ (SEJ). Dieses gliedert sich in einen theoretischen Teil – Unterricht an der Fachakademie – und einen fachpraktischen Teil – Tätigkeit in einer sozialpädagogischen Einrichtung. Der bisherige Vorkurs, das sogenannte Sozialpädagogische Seminar, dauerte zwei Jahre.

Ausbildung Nach dem SEJ können die Nachwuchskräfte entweder auf die Berufsfachschule wechseln und dort die Ausbildung als Kinderpfleger abschließen. Oder sie beginnen mit der dreijährigen Erzieherausbildung. Diese besteht aus zwei Jahren Theorie an einer Fachakademie für Sozialpädagogik und einem Jahr Berufspraktikum in einer Einrichtung.

Quereinstieg Bewerber mit Abitur oder mittlerem Abschluss und abgeschlossener beruflicher Erstausbildung können das SEJ überspringen und künftig direkt in die dreijährige Erzieherausbildung einsteigen.

Finanziell Das Kultusministerium erklärt, dass für die neue Variante eine tariflich festgelegte Vergütung von durchschnittlich circa 1200 Euro pro Monat vorgesehen ist. Im Rahmen des sogenannten „Aufstiegs-BAföG“ können Schüler außerdem einen Zuschuss in Höhe von rund 900 Euro beantragen, der nicht zurückgezahlt werden muss.

Alternative Parallel gibt es in Bayern seit einigen Jahren auch die Möglichkeit zu einer dreijährigen praxisintegrierten Ausbildung, dem sogenannten OptiPrax-Modell.

Informationen Für Interessierte stellt das Kultusministerium auf seiner Website unter der Internetadresse https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/fachakademie.html Informationen zur neuen Erzieherausbildung zur Verfügung. (mahei)

Junge Leute sollen nicht nur in den Erzieherberuf gelockt, sondern auch gehalten werden

Um den Fachkräftemangel nachhaltig zu senken, muss deshalb genau an diesen Stellschrauben angesetzt werden, die Arbeitsbedingungen müssen sich deutlich verbessern. Denn viel wichtiger, als junge Leute in den Beruf zu locken, ist es doch, diese auch nach mehreren Jahren noch dort zu halten. Denn fest steht: Bis 2025 wird der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften für Kitas in Bayern weiter zunehmen. Dann gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung – und dieser wird nur mit ausreichend Erziehern zu stemmen sein.

