Bayerns Sozialministerin Trautner: „Würde mein Kind in die Kita schicken“

Viele Experten empfehlen PCR-Pool-Tests, um den Betrieb in den Kindertagesstätten aufrecht zu erhalten. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner setzt jedoch auf ein anderes Konzept.

Trotz steigender Inzidenzzahlen hält die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner ( CSU) die Kindertagesstätten im Herbst für gut gerüstet. „Ich persönlich würde mein Kind in die Kita schicken“, sagte die Politikerin unserer Redaktion. „Ich gehe davon aus, dass wir in der jetzigen Situation alles dafür getan haben, eine größtmögliche Sicherheit zu haben.“ Ihr Schutzkonzept setze auf Hygienemaßnahmen, freiwillige Schnelltests von Kindern und pädagogischem Personal sowie auf möglichst viele freiwillig Geimpfte im Umfeld der Kinder, um die Kleinen vor einer Ansteckung zu bewahren.

Mit Pool-Tests werden alle Kinder auf einmal getestet

Sogenannte Pool-Tests, bei denen eine ganze Schulklasse mit nur einem Test getestet wird, will Trautner vorerst nicht flächendeckend einführen. „Wir haben uns auch überlegt, ob Pooling eine Alternative für Kitas ist, wir führen das jetzt erst einmal für die Grundschulen ein“, sagte die Ministerin. „Wir haben in Bayern 2700 Grundschulen, auch das ist schon eine Wahnsinnslogistik, die wir da auf den Weg bringen müssen, das müssen wir erst einmal gut stemmen.“ Eine Einführung in den deutlich zahlreicheren Kindertagesstätten sei nur schwer durchzuführen. „Sobald wir wissen, ob das leistbar ist und es genügend Kapazitäten gibt, können wir da nachsteuern.“ (AZ)

