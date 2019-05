vor 20 Min.

Europawahl: Alle gegen die AfD

Landtagsparteien warnen vor Rechtspopulisten

Drei Tage vor der Europawahl haben sich die Parteien im bayerischen Landtag nahezu geschlossen von Rechtspopulisten in Europa und insbesondere der AfD abgegrenzt. Viele rechte Parteien hätten das Ziel, Europa zu zerstören, argumentierten am Donnerstag übereinstimmend Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze in München. Beide riefen, ebenso wie Freie Wähler, SPD und FDP, dazu auf, am Sonntag „demokratisch“ zu wählen.

„Gefährden wir nicht aus Langeweile oder Desinteresse die Zukunft Europas – es wäre ein historisches Versagen“, sagte Söder in einer Regierungserklärung. Viele rechtspopulistische Parteien wollten Europa schlechtreden, verunsichern oder gar zerstören. Diese Kräfte wollten die europäischen Werte verächtlich machen, Chaos anrichten und sich dann als Retter in der Not präsentieren. Mit Blick auf rechte Parteien in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Italien sagte Söder, das Europa der FPÖ, des Front National, der Herren Wilders und Salvini und der AfD sei „nicht unser Europa“.

Schulze sagte mit Blick auf die AfD und die FPÖ: „Sie sind ein Fall für die Staatsanwaltschaft und nicht für das Parlament.“ AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sagte, ihre Partei sei nicht europafeindlich, sondern wehre sich gegen eine zunehmende Vereinheitlichung und Zentralisierung in Europa und eine Bevormundung durch die EU. (dpa)

Themen Folgen