Ex-Minister Pschierer entschuldigt sich nach Lehrerschelte

Plus Bayerns Ex-Wirtschaftsminister Pschierer hatte Lehrkräfte scharf angegriffen. Jetzt entschuldigt er sich bei einem Teil der Pädagogen - aber längst nicht bei allen.

Franz Josef Pschierer, einstiger bayerischer Wirtschaftsminister und Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds, hat Ende März Bayerns Lehrer schwer angegriffen und damit einen Sturm der Empörung nicht nur unter den Lehrkräften selbst ausgelöst. „Wir haben zwar mit die teuersten, aber nicht immer die besten und fleißigsten Lehrer“, schrieb der CSU-Landtagsabgeordnete damals in einem Facebook-Post. Jetzt, rund drei Wochen später, entschuldigt sich Pschierer in einem Brief - zumindest bei den Lehrkräften, die ehrenamtlich im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) tätig sind. Bezogen auf alle anderen Lehrer in Bayern hat er seine Aussage bislang nicht zurückgenommen.

Pschierer nennt seine Lehrerschelte "unglücklich und pauschalisierend"

"Liebe Musikerinnen und Musiker, und vor allem liebe Lehrkräfte unter euch Musikern", schreibt Pschierer in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. "Hinsichtlich meines missglückten Facebook-Posts möchte ich euch glaubhaft versichern: Eine derartige Wortwahl wird es in Zukunft von mir nicht mehr geben!" Der Post sei "aus einer emotionalen Situation heraus sehr unglücklich und pauschalisierend formuliert" gewesen.

ASM-Präsident Franz Josef Pschierer als Dirigent. Foto: Maria Schmid

Nach dem Beitrag hatte sich das Präsidium des ASM von Pschierers Aussagen losgesagt und schrieb seinerseits auf Facebook: "Das Präsidium missbilligt geschlossen die Wortwahl des Präsidenten in diesem Post und distanziert sich von einer Herabwürdigung des Berufsstandes der Lehrer." Im ASM mit seinen 87.000 Mitgliedern engagieren sich logischerweise auch zahlreiche Lehrkräfte. Aus unbekannten Gründen hat der ASM seinen Facebook-Beitrag allerdings inzwischen entfernt.

Lehrer engagieren sich ehrenamtlich im Musikbund ASM

Mittlerweile ist ganz offenkundig auch Pschierer wieder eingefallen, welch wichtige Stütze die Lehrer für den ASM sind. "Ich möchte den Lehrerinnen und Lehrern in unserem Verband ausdrücklich versichern, dass ich ihr Engagement für unseren Verband und ihre wertvolle und unverzichtbare Arbeit sehr zu schätzen weiß."

In seinem wütenden Facebook-Beitrag hatte der 64-Jährige auf ein Ultimatum reagiert, das der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV der Staatsregierung gestellt hatte und wonach bis zum Ende der Osterferien alle impfwilligen Lehrer auch ein Impfangebot erhalten sollten. "Für mich ist dieses Ultimatum (…) schlichtweg unverschämt“, schrieb Pschierer. „Und deshalb bin ich fast geneigt, das Zitat unseres früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder über Lehrer zu wiederholen (,Ihr wisst doch ganz genau, was das für ... Säcke sind‘)."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.