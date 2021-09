Pater Antony – ein Priester mit fragwürdigen Methoden

Plus Pater Antony, wie ihn seine Anhänger nennen, bot Exerzitien und Einkehrtage zur „inneren Heilung“ an. Das Bistum Augsburg hat ihm das verboten - mit klaren Worten.

Das Dorf Illerberg im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm heißt nicht von ungefähr so. Es zieht sich zwar nicht um einen Berg, aber doch um einen Hügel. Und auf dem thront, nach Angaben der katholischen Pfarreiengemeinschaft Vöhringen, 537 Meter über dem Meer die St.-Martins-Kirche. Ein von Weitem sichtbarer Barockbau samt Pfarrhaus. Dort lebt und wirkt seit Jahrzehnten schon Pfarrer Antony P. Der 69-Jährige ist bekannt wie seine Kirche – zumindest einem bestimmten Kreis von Gläubigen und Hilfesuchenden. Seine Praktiken allerdings sind höchst fragwürdig.