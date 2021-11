Wie Menschen mit bedingungslosem Grundeinkommen leben

Plus Eine Studie soll klären, welche Folgen ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Zwei Nutznießer aus Bayern schwärmen, ein Politikwissenschaftler sieht das Ganze kritisch.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: 1000 Euro jeden Monat, ohne etwas dafür tun zu müssen. Da ist es auch verständlich, dass Sophia Schmid (Name von der Redaktion geändert) aus Rügland bei Nürnberg etwas skeptisch war, als der Verein „Mein Grundeinkommen“ ihr mitteilte, dass sie gewonnen hatte und nach ihren Kontodaten fragte: „Ich dachte zuerst, das ist eine Betrugsmasche. Wirklich real geworden ist es erst, als ich die erste Überweisung auf dem Konto hatte“, erinnert sie sich.