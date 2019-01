07:23 Uhr

Experten warnen vor weiteren Schneemassen in Bayern Bayern

Tief verschneit waren viele Gemeinden in den Alpen - wie hier in Buchenberg im Allgäu. Ab Mittwoch ist mit neuem Neuschnee zu rechnen.

Nach dem heftigen Schnee-Einbruch vom Wochenende sagen Meteorologen noch mehr Neuschnee voraus - und zwar bis ins Flachland.

Nach dem starken Wintereinbruch am vergangenen Wochenende rechnen Wetterexperten schon ab Mittwoch mit dem nächsten Schub Schnee in Südbayern.

Nächster Wintereinbruch: Enorme Neuschneemengen ab Mitte der Woche

Jürgen Schmidt, Meteorologe beim Wetterdienst wetterkontor.de, sagt: "Die Nordwest-Wetterlage wirkt weiter auf Deutschland ein und Tief "Benjamin" bringt jetzt jede Menge feucht-milde Luft nach Süddeutschland." Besonders am Alpenrand seien deshalb in den kommenden Tagen ergiebige Schneefällen zu erwarten.

Die Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen bei schwankenden Temperaturen um die Null-Grad-Grenze in den kommenden Tagen vor Eisglätte auf den Straßen.

Am Dienstag zieht wieder mildere Luft nach Südbayern, dann sind im Raum Augsburg Temperaturen bis vier Grad zu erwarten. Den Tag über wird es im Flachland anhaltend regnen, die Schneegrenze steigt auf etwa 900 Meter. Nur in höheren Lagen gehen die Niederschläge als Schnee nieder. Mild bleibt es aber nur vorübergehend, schon am Dienstagabend erreicht wieder Kaltluft die Region. Dann geht der Regen in Schnee über und auf den Straßen müssen Autofahrer mit Gefahr durch Schneematsch und Glätte rechnen.

Tauwetter am Wochenende: Milde Temperaturen im Flachland

Am Mittwoch bringt die neue Kaltfront durch Tief Benjamin in ganz Südbayern neuen Schnee. Besonders große Schneemengen sind in den Alpen um im Allgäu zu erwarten, sagt Meteorologe Schmidt. "Mindestens ein halber Meter Schnee wird da nochmal fallen."

Am Donnerstag wird es in ganz Schwaben Dauerfrost geben. Auch im Raum Augsburg sei dann mit größeren Mengen Schnee zu rechnen, sagt Schmidt und erklärt: "Die Luft kommt dann eher aus dem Norden und ist deutlich kälter als die Luftströme aus dem Nordwesten." Erst in der Nacht auf Freitag lässt der Schneefall wieder nach.

Auch am Freitag bleibt es vorerst noch kalt. Bei Temperaturen um die null Grad kann es vereinzelt weiter zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen schwanken um die null Grad.

Zum Wochenende gibt es im schwäbischen Flachland allerdings wieder Tauwetter. Bei deutlich milderen Temperaturen um vier Grad am Samstag und fünf Grad am Sonntag sind in der Region um Augsburg einzelne Schauer zu erwarten. In den höheren Lagen am Alpenrand und im Gebirge ist weiterhin Neuschnee zu erwarten. (zian)

