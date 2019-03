vor 19 Min.

Explosion in Wohnhaus: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Nürnberg ist ein Mann am Samstag lebensgefährlich verletzt worden.

Eine Wand des Hauses wurde durch die Explosion weggesprengt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein weiterer Bewohner des Hauses sei unverletzt geblieben. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Das Haus verfüge aber über einen Gasanschluss, sagte der Polizeisprecher. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. (dpa/lby)

