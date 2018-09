vor 37 Min.

Explosion in der Raffinerie: Ein Albtraum wird Wirklichkeit Bayern

Ein Brand ist auf dem Raffineriegelände von Bayernoil in Vohburg an der Donau ausgebrochen. Zuvor erschütterte eine Explosion die Region Ingolstadt.

Am frühen Samstagmorgen zittert die Erde im Osten von Ingolstadt. Eine Explosion in der Bayernoil-Raffinerie. Wie Anwohner und Einsatzkräfte den Albtraum erleben.

Es ist 5.15 Uhr an diesem Samstagmorgen. Christine Antoni fährt gerade zur Arbeit. Sie ist mit dem Auto unterwegs, rein nach Vohburg in die Bäckerei. Dort beginnt gleich ihre Schicht. Es ist ein Morgen, eigentlich wie immer, als plötzlich ihr Auto durchgeschüttelt wird. Ein Erdbeben, denkt die 40-Jährige. Dann färbt sich der Morgenhimmel für ein paar Sekunden orange ein. Es ist ein weithin sichtbares helles Leuchten.

Schwere Explosion in der Raffinerie erschüttert die Region Ingolstadt

Kein Erdbeben, sondern eine heftige Explosion erschüttert die Region Ingolstadt an diesem Morgen und reißt nicht nur die Vohburger aus dem Schlaf. Denn die Druckwelle ist noch bis ins 15 Kilometer entfernte Ingolstadt, bis nach Neuburg und sogar im Donaumoos zu spüren. In einer Prozessanlage des Raffineriegeländes von Bayernoil, am westlichen Rand der Anlage, haben kurz vorher Gas-Sensoren Alarm gegeben. In diesem Teil der Raffinerie wird Flüssiggas verarbeitet.

Kurz nach dem Sensoren-Alarm knallt es schon. Zehn Menschen werden durch die Explosion verletzt, vier kommen ins Krankenhaus. Es bricht ein riesiges Feuer in den Anlagen aus, die dann – wie Bayernoil mitteilt -, „sofort außer Betrieb genommen“ werden“. Ein Großeinsatz mit rund 600 Rettungskräften – Feuerwehr, Sanitäter, THW, Ärzte und die Polizei – läuft an. Er hält die gesamte Region bis in die Mittagsstunden in Atem.

Es brennt, es raucht aus der Anlage und es besteht erneute Explosionsgefahr. Das Landratsamt Pfaffenhofen ruft den Katastrophenfall aus. Teile von Vohburg und die Stadteilte Irsching und Knodorf werden evakuiert. 1800 Personen müssen ihre Häuser verlassen. Ein Großteil der Betroffenen kann bei Freunden und Bekannten unterkommen.

Rund 200 Personen müssen allerdings in der Vohburger Agnes-Bernauer-Halle untergebracht werden. Die Bundesstraße B16a wird für den Verkehr gesperrt. Über der Unglücksstelle kreist ein Polizeihubschrauber. Auch eine Drohne steigt auf, um einen besseren Überblick über das Ausmaß des Schadens zu liefern.

Ausmaß des Schadens nach Explosion in Raffinerie ist gewaltig

Der ist gewaltig. Die Anlage ist übersäht mit Metallteilen, die bei der Explosion weggesprengt wurden. Als Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sich am späten Vormittag in der Raffinerie ein Bild von der Lage macht, weht beißender, schwarzer Rauch vom Brandherd herüber. Die Raffinerietürme sind verrußt, Fensterscheiben zerborsten, an einer Halle sind sogar ganze Wandstücke herausgeflogen.

Nach der Explosion in einer Raffinerie bei Vohburg galt es für die Feuerwehr, den Großbrand zu löschen. Bild: Lino Mirgeler, dpa

Es sieht aus wie im Krieg. Die Feuerwehr leistet schon seit Stunden Schwerstarbeit. Herrmann lobt den schnellen Einsatz. Wenn man sich die Schwere der Verwüstungen anschaue, sagt der Minister, sehe man sofort, dass Menschen hätten sterben können.

Soweit kommt es – zum Glück – nicht. Wie Jürgen Deinert von Bayernoil berichtet, seien zum Zeitpunkt der Explosion vergleichsweise wenige Menschen – nur die Nachtschicht mit schätzungsweise etwa 35 Kollegen – auf dem Gelände gewesen. Die Explosionsursache, erklärt Deinert, weiter, sei „völlig unklar“. Und die Schadensanalyse werde schwierig, „weil das Corpus delicti zerstört ist“.

Erste Sachverständige sind zur Begutachtung vor Ort. „Aussagen zur Ursache des Vorfalls und zum Ausmaß des Schadens werden erst nach Abschluss dieser Untersuchungen möglich sein“, heißt es später in einer Pressemitteilung. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord geht von einer Schadenssumme im Millionenbereich aus.

Innenminister Herrmann und Umweltminister Huber sind vor Ort

Nach Innenminister Herrmann trifft bei der provisorisch eingerichteten Einsatzzentrale im nahe gelegenen Rockolding auch Umweltminister Marcel Huber ein. Er und das Landratsamt Pfaffenhofen teilen mit, dass Messungen des Landesamtes für Umwelt ergeben hätten, dass die vom Brand ausgehende Rauchwolke keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffe enthalte. Huber betont zudem, dass im verwendeten Löschschaum keine umweltschädigenden Stoffe – etwa das gerade im Landkreis Pfaffenhofen regelmäßig für Schlagzeilen sorgende PFC – enthalten seien.

Innenminister Joachim Herrmann (Mitte) und andere Politiker machten sich am Samstagvormittag ein Bild von der Lage nach der Explosion bei Vohburg. Bild: Lino Mirgeler, dpa

Wenig später, es ist gegen Mittag, wird die Evakuierungsanordnung des Landratsamtes Pfaffenhofen wieder aufgehoben, am späten Nachmittag auch der Katastrophenalarm. Die Leute können zurück in ihre Häuser, auch wenn ihnen der Schrecken noch in den Knochen steckt und sie sich ihren Tag natürlich ganz anderes vorgestellt hatten.

Am Burgberg in der Innenstadt, wo gerade sogar schon wieder geheiratet wird, stehen eine ganze Reihe von Leuten, die aber keinen Blick für die Stretchlimousine und die aufmarschierende Hochzeitsgesellschaft haben. Sie schauen ins Donautal, wo es aus der Raffinerie-Ruine noch immer raucht.

Auch Erich Schall und seine Freundin Katia Botter stehen dort oben an der Mauer und schauen hinab. Nicht mal einen Kilometer entfernt vom verkohlten Stahlgerippe steht ihr Haus. Nur ein Acker und wenige andere Häuser liegen zwischen dem Anwesen und der Raffinerie.

Wie Anwohner die Explosion bei Vohburg erlebt haben

Sie schildert, wie sie den Morgen erlebt hat: Es knallt und ihr ganzes Haus vibriert, ein starker Sog reißt das Badfenster auf. Katia Botter zeigt ein Foto: überall auf dem Boden liegen verstreut Shampoo, Duschgel und Zahnpasta. Viel mehr kann das Paar nicht mehr fotografieren. Denn als beide aus dem Fenster blicken, sehen sie die Raffinerie schon in Flammen stehen. „So schnell wie möglich weg“ – das ist der erste Gedanke von ihr und ihrem Freund.

Für Katia Botter und Erich Schall war kurz nach der Explosion klar: Nichts wie weg! Sie packten kleine Taschen mit dem Nötigsten und machten sich schnell davon. Bild: Luzia Grasser

Beide packen eine kleine Tasche mit dem Nötigsten und setzen sich ins Auto. Nur weg. Erich Schall sieht noch, dass Scherben in der Garage liegen, ein Fenster zerborsten ist und der Sog eine Flurtür herausgerissen hat. Er und seine Freundin sind schon fort, als kurze Zeit später Feuerwehr und Polizei durch die Straßen fahren, an den Häusern klingeln und die Bewohner zum Aufbruch drängen. Richtung Agnes-Bernauer-Halle.

Einer der Evakuierten ist ein Rentner aus Irsching. Der Mann wartet Stunden später, als alles schon wieder vorbei ist, an der Halle auf seine Tochter, die ihn gleich abholen wird. Er sagt, die Evakuierung sei problemlos verlaufen. Die Hilfskräfte hätten vorbildlich gearbeitet, „die muss man wirklich loben“.

Bei ihm zu Hause sei wohl nichts zu Bruch gegangen, bei seiner Tochter hingegen habe die Druckwelle das Garagentor eingedrückt. Diese Schäden würden alle ersetzt, sagt Innenminister Herrmann: „Jeder Bürger kann sich darauf verlassen“, betont er. Das Landratsamt teilt am Nachmittag mit, dass Betroffene dokumentieren sollen, was kaputt ist. Ab Montag können sie sich bei ihre jeweiligen Heimatgemeinde melden. Von dort werden ihre Anliegen dann an Bayernoil weitergeleitet.

Für die Vohburger ist ein Albtraum Wirklichkeit geworden

Vohburgs Bürgermeister Martin Schmid zieht so Bilanz: „Jetzt am Nachmittag werden die Flammen immer weniger und alles hat sich beruhigt. Dadurch, dass die Leute ständig informiert waren, ist alles vergleichsweise geordnet gelaufen. Die Menschen, die ich getroffen habe, waren zwar schon aufgeregt, aber die meisten sagen, die Schäden könne man beheben. Das wichtigste ist, dass kein Menschenleben zu beklagen ist“, betont das Stadtoberhaupt.

Das sieht der stellvertretende Landrat von Pfaffenhofen, Anton Westner genauso. Er vertritt Landrat Martin Wolf, der derzeit in Kroatien im Urlaub ist. Westner dankt allen Einsatz- und Hilfskräften für ihre Unterstützung zur Bewältigung der Katastrophe: „Sie waren sehr schnell vor Ort und haben durch ihr umsichtiges und professionelles Handeln noch Schlimmeres verhindern können“. Den Verletzten wünsche er eine baldige und vollständige Genesung. Bayernoil teilt mit, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut gehe.

Für die Menschen im Osten von Ingolstadt war der 1. September alles andere als ein normaler Samstagmorgen. Für sie wurde ein Albtraum Wirklichkeit. Bild: Lino Mirgeler

Der 1. September wird den Vohburgern noch lange in Erinnerung bleiben. Auch Alexander Weusschek. Der 23-Jährige arbeitet in einem Getreidehandel. Von der Lagerhalle aus kann man rüber zur Raffinerie blicken. Weuschek ist in der Früh kurz wach geworden und ist schlaftrunken der Meinung, einen Knall gehört zu haben. Dann schläft er wieder ein.

Ein schlechter Traum, denkt er. Als um sieben Uhr sein Wecker klingelt und er aus dem Fenster schaut, wird ihm klar, dass er nicht schlecht geträumt hat. Wer nahe einer Raffinerie wohnt, macht sich immer mal Sorgen, dass etwas passieren könnte, sagen einige mit denen man an diesem Samstag spricht. Für die Vohburger ist an diesem Samstagmorgen ein Albtraum Wirklichkeit geworden.

