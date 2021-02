14:56 Uhr

FFP2-Maskenpflicht: Allgäuer Bürger zeigen Markus Söder an

Auch Ministerpräsident Markus Söder trägt FFP2-Maske. Mehrere Allgäuer Bürger zeigen ihn jetzt an - wegen Körperverletzung.

Plus Die Kripo Kempten leitet die Vorwürfe der Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft München weiter. Jede Anzeige wird einzeln erfasst. Was dann geschieht.

Von Ulrich Weigel

Körperverletzung durch FFP2-Masken? Die Abneigung mancher Querdenker, diese besonders schützenden Masken in vielen Bereichen tragen zu müssen, treibt mitunter eigenwillige Blüten. Mehrfach haben inzwischen Bürgerinnen und Bürger bei der Allgäuer Polizei den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder angezeigt. Sie werfen ihm unter anderem Körperverletzung vor. Was dann geschieht? Die Polizei nehme die Anzeigen auf und leite sie an die zuständige „Staatsanwaltschaft München I“ weiter, sagt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Vorwürfe umfassen Körperverletzung und Nötigung durch Maskenpflicht

Wie viele Anzeigen genau es sind, sagt die Polizei nicht. Stabik spricht von einem „hohen einstelligen Bereich“, der über die Polizeidienststellen bei der Kripo Kempten einging. Die ist auch für Kaufbeuren sowie die Landkreise Ober-/ Ostallgäu und Lindau zuständig. Die strafrechtlichen Vorwürfe umfassen die Tatbestände Körperverletzung und Nötigung. Neben mehreren Anzeigen gegen Söder liegt zudem eine vor, die sich auch gegen weitere Politiker richtet – in der geht es um Masken und ums Impfen.

Warum sich die Polizei mit so etwas überhaupt befasst; hätten die Beamten nicht vielleicht Besseres zu tun? Erst recht, wenn die eine oder andere Anzeige vielleicht auch noch von einer Internetvorlage kopiert wurde? „So etwas wird den Apparat nicht lahmlegen“, sagt Stabik. Er macht deutlich, dass es aus gutem Grund kaum Möglichkeiten für die Polizei gibt, eine Anzeigenannahme zu verweigern: Die Polizei habe einen Strafverfolgungszwang.

FFP2-Maskenpflicht: Etwa 50 Anzeigen gegen Politiker

Die Beamten müssen zuerst prüfen, um was geht. Je nach gemeldetem Geschehen (etwa einer Gefahrenlage) könnte ja sofortiger Handlungsbedarf bestehen. Ansonsten schaue die Polizei nur, ob der Vorwurf begründet sein könnte und leite ihn weiter. Staatsanwaltschaft oder Gericht würden entscheiden, ob eine Anzeige verfolgt wird.

Bei der Staatsanwaltschaft in München landeten laut Oberstaatsanwältin Anne Leiding in den vergangenen zwei, drei Wochen etwa 50 Anzeigen gegen den Ministerpräsidenten und andere für die Corona-Politik verantwortliche Politiker. Die Anzeigen seien zum Teil sehr umfangreich und mit wissenschaftlichen Studien unterlegt. Darin geht es nicht allein um Körperverletzung durch die Maskenpflicht. Teilweise laute der Tatvorwurf auch auf Mord oder Nötigung.

Bisher war kein Ermittlungsverfahren einzuleiten

Die Anzeigen werden laut Pressesprecherin Leiding jede für sich erfasst. Die Bescheide dazu folgen so zeitnah wie möglich. Das Ergebnis: „In den bisher angezeigten Fällen hat die jeweilige Vorprüfung ergeben, dass kein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung oder anderen Straftaten einzuleiten war.“

"Diktatur" steht auf der Nase-Mund-Bedeckung einer Teilnehmerin an einer "Querdenken"-Demonstration in Frankfurt am Main. Bild: Boris Roessler, dpa

Die „Staatsanwaltschaft München I“ hat daneben auch zahlreiche Anzeigen im Zusammenhang mit den sogenannten Anti-Corona-Demos auf dem Tisch. Beispielsweise bearbeitet die Abteilung für politische Strafsachen die Vorlage „unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ bei Versammlungen. Allein da kamen in den vergangenen sechs Wochen 60 Vorgänge zusammen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen