FFP2-Maskenpflicht auch in Kirchen und an Haltestellen? Nun sind neue Details bekannt

Plus Müssen die Masken auch im Gottesdienst getragen werden? Oder auf Parkplätzen? Und sind eigentlich Masken mit Ventil erlaubt? Wir klären neue wichtige Fragen.

Von Stephanie Sartor

Die Flut an Fragen ebbt nicht ab. Seit Markus Söder am Dienstag eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr verkündet hatte, tauchen immer mehr Detailaspekte auf, die die Menschen umtreiben. Wir beantworten weitere wichtige Fragen zur FFP2-Pflicht.

Gilt die Maskenpflicht auch bereits an den Haltestellen des ÖPNV?

Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums gilt die Maskenpflicht – wie bisher – auch in den zum öffentlichen Personennahverkehr gehörenden Einrichtungen, etwa an Haltestellen. Auch dort müssen also ab kommendem Montag FFP2-Masken getragen werden.

Müssen die FFP2-Masken auch in Regional- und Fernzügen der Deutschen Bahn getragen werden?

Nein. Die FFP2-Masken müssen nur in Zügen des Nahverkehrs getragen werden, wie ein Ministeriumssprecher mitteilt. „In Zügen des Fernverkehrs gilt diese Pflicht nicht“, fährt er fort.

Muss die FFP2-Maske nur in den Verkaufsräumen getragen werden, oder auch auf den Parkplätzen vor den Supermärkten?

„Überall da, wo bisher im Einzelhandel eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden musste, ist künftig eine FFP2-Maske zu tragen“, erklärt der Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das bedeutet, dass die Masken in den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen verwendet werden müssen.

Gilt die Verpflichtung eigentlich auch für Schwangere?

Eine spezielle Ausnahme für Schwangere sei derzeit nicht vorgesehen, teilt das Ministerium mit. „Es gelten weiterhin die allgemeinen Ausnahmen. Der besondere Schutz von Schwangeren und ihrer ungeborenen Kinder spricht in der Regel für die regelmäßig kurzzeitige Verwendung von FFP2-Masken in Risikokonstellationen“, sagt der Ministeriumssprecher.

Müssen die FFP2-Masken denn künftig auch im Gottesdienst getragen werden?

Nein, in der Kirche müssen die FFP2-Schutzmasken nicht verwendet werden. Dennoch gilt in Gottesdiensten weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht, Alltagmasken, die bisher schon getragen wurden, reichen dabei aber aus.

Darf man auch FFP2-Masken mit einem Ventil tragen? Schließlich fällt das Atmen damit leichter.

FFP2-Masken mit Ventil werden vom bayerischen Gesundheitsministerium und auch von anderen Aerosolexperten als nicht geeignet eingestuft und sollen dem Ministerium zufolge nicht getragen werden. „Damit können keine anderen Menschen geschützt werden, da Aerosole des Trägers nach außen dringen“, sagt ein Sprecher des Ministeriums im Gespräch mit unserer Redaktion. FFP2-Masken ohne Ventil indes schützen sowohl andere als auch den Träger selbst.

Erfüllt der Träger einer KN95-Maske die ab Montag geltende FFP2-Masken-Pflicht? Denn KN95-Masken sind laut Apothekerverband per Definition eigentlich keine FFP2-Masken.

Ja, auch diese Masken können künftig verwendet werden. „Auch derjenige, der eine Maske mit einem vergleichbaren Schutzstandard trägt, kommt der Pflicht nach“, teilt der Ministerium mit. „KN95- und N95-Masken weisen eine solche Gleichwertigkeit auf“, heißt es weiter.

