22:14 Uhr

"Fabienne" trifft Bayern: eine Tote, Bahn-Chaos und Stromausfälle Bayern

In Bayern legte Sturmtief "Fabienne" am Sonntag vielerorts den Bahnverkehr lahm, in zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Auch die Wien war betroffen.

Das Sturmtief "Fabienne" ist am Sonntag über weite Teile Bayerns gezogen und hat zahlreiche Schäden verursacht. Auf einem Campingplatz im Landkreis Bamberg stürzte ein Baum um und erschlug eine 78 Jahre alte Frau, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

In Ober- und Unterfranken kam es zu Stromausfällen. Bei der Polizei gingen hunderte Notrufe ein. Der erste schwerere Sturm im kalendarischen Herbst behinderte am Sonntagabend außerdem den Bahnverkehr. Auf der Wiesn in München, die am Samstag losgegangen war, warnte die Festleitung gegen 19.20 Uhr erstmals die Besucher vor dem heranziehenden Unwetter. Später empfahl sie den Besuchern, "den Besuch im Außenbereich des Festgeländes zu unterbrechen". Bei Regen und Wind und nach einem Tag voller Bier traten jedoch ohnehin viele den Heimweg um diese Zeit an.

Sicherheitsbedenken waren auch der Anlass, dass zwei Veranstaltungen im oberbayerischen Friedberg vorzeit abgebrochen werden mussten, der Marktsonntag und das Synergiefestival: Plötzliche Sturmböen wehten beinahe die Waren der Stände in der bis dahin gut mit Käufern gefüllten Luitpoldstraße fort und die Planen an der Bühne und im Zelt auf dem Marienplatz flatterten wild im Wind. Heftig bließ der Wind nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord auch im Kreis Donau-Ries. Dort wurden Bäume abgebrochen. Über Personenschäden war am Abend aber nichts bekannt.

Im Landkreis Aschaffenburg wurden zahlreiche Dächer abgedeckt, Bäume stürzten um, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Besonders heftig sei es in Großostheim gewesen. Dort wehte der Wind ein Sportflugzeug um - Kraftstoff lief aus. Verletzte gab es dabei nicht, in dem Flugzeug saß niemand. Außerdem wurde das Baggerschiff eines Kieswerkes umgestoßen. Am Abend waren rund 400 Kräfte im Einsatz. In den Gemeinden Heimbuchenthal und Dammbach ist nach Angaben der Feuerwehr der Strom ausgefallen

Sturmtief "Fabienne" legt Bahnverkehr lahm

Viele Haushalte waren am Sonntagabend ohne Strom. Nach Angaben des Bayernwerks fielen Bäume oder schwere Äste auf Stromleitungen. Besonders betroffen waren zunächst Unter- und Oberfranken - am späteren Abend konnten dort viele Haushalte aber wieder versorgt werden. Zeitweise seien Zehntausende Haushalte ohne Strom gewesen. Auch in Ost- und Oberbayern fiel der Strom aus.

Auch die Pläne vieler Bahnreisenden wurden am Sonntagabend durcheinandergewirbelt. Zwischen Erfurt und Nürnberg - auf der DB-Prestigestrecke Berlin-München - war zeitweise kein Verkehr möglich, hieß es von der Bahn. Die ICE-Züge wurden zurückgehalten. Auch auf den Strecken Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg kam es zu Behinderungen. Wegen zahlreicher umgestürzter Bäume wurde der Zugverkehr auf den Strecken der Oberpfalzbahn, der Vogtlandbahn, des Alex-Nord des Trilex und der Waldbahn am Sonntagabend komplett eingestellt. (AZ, dpa)

