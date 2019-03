Fahranfängerin gerät in Gegenverkehr - Ehepaar stirbt

In Bayern bleibt es weiterhin kühl und windig, teils fällt sogar wieder Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen.

Aichach-Friedberg

Affinger Ex-Bürgermeister behält Großteil der Pension

Plus Der Affinger Rudi Fuchs war in der Berufung erfolgreich. Warum es überhaupt so weit gekommen ist.