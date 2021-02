12:55 Uhr

Fahrer wird bewusstlos: Linienbus kracht in München gegen Laterne

Nachdem ein Busfahrer in München am Steuer plötzlich bewusstlos wurde, prallte der Linienbus gegen eine Laterne.

In München wird ein Busfahrer am Steuer bewusstlos - und rollt mit voller Wucht auf eine Laterne zu. Die Fahrgäste haben weitgehend Glück im Unglück.

Wegen eines gesundheitlichen Problems ist ein Busfahrer in München am Steuer bewusstlos zusammengebrochen und mit dem Fahrzeug gegen einen Laternenmast geprallt. In dem Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls am Freitagnachmittag drei Fahrgäste. Der Busfahrer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Fahrgast wurde durch den Aufprall leicht verletzt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.

Fahrgäste leisteten erste Hilfe und wurden nur leicht verletzt

Den Angaben zufolge wurde der Fahrer der Linie 197 an der Ecke Böglstraße und Schumacherring im Stadtteil München-Neuperlach bewusstlos. Dabei verklemmte sich sein Fuß auf dem Gaspedal, sodass der Bus mit voller Wucht gegen den Mast einer Laterne prallte. Die Fahrgäste setzten einen Notruf ab und leisteten dem Busfahrer erste Hilfe.

"Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Fahrer bereits außerhalb des Busses und Rauch stieg im Bereich der Antriebsräder auf", hieß es von den Einsatzkräften weiter. Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. (dpa/lby)

