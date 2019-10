vor 18 Min.

Fahrerloser Elektrobus erstmals auf einer Landstraße unterwegs

Bad Birnbach schreibt Verkehrsgeschichte. Erstmals in Deutschland wird dort ein fahrerloser Bus auf einer Landstraße eingesetzt. Wie er andere Autos ausbremst.

Erstmals ist in Deutschland ein autonom fahrender Bus auf einer Landstraße unterwegs. Im niederbayerischen Bad Birnbach befördert ein elektrisch betriebener, fahrerloser Pendelbus künftig Passanten zwischen dem Marktplatz und dem außerorts gelegenen Bahnhof.

"Wir schreiben Geschichte", sagte am Montag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zu dem Pilotprojekt der Deutschen Bahn. Es zeige die Mobilität der Zukunft und soll den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum stärken. Der Bus bietet Platz für sechs Personen. Zusätzlich ist ein Mitarbeiter an Bord, der notfalls in den autonomen Fahrbetrieb eingreifen kann.

Autonomes Fahren: Fahrerloser Bus pendelte bisher nur innerorts

Bereits seit zwei Jahren pendelt der Bus innerhalb der Marktgemeinde auf den 700 Metern zwischen dem Zentrum und der Therme. Nun wurde die Strecke verdoppelt und der Bahnhof angeschlossen. Es ist der erste fahrerlose Elektrobus, der in Deutschland im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist. Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) versteht sich mit dem bundesweiten Pilotprojekt als Vorreiter für Mobilität auf dem Land.

Bis zu sechs Personen haben im autonomen E-Bus Platz. Bild: Armin Weigel, dpa

Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger sind die zwei neuen autonomen E-Busse der Gemeinde nicht mehr weiß, sondern rot. Damit sie auch über die Landstraße fahren dürfen, hat das Projektteam der Bahn nach eigenen Angaben ein weltweit einzigartiges Wechselverkehrszeichen-System entwickelt: Wenn die selbstfahrenden Busse auf der Straße sind, erkennt das ein Kamerasystem über das Kennzeichen. Dann schalten Wechselverkehrszeichen von 50 km/h auf 30 km/h und die anderen Fahrzeuge müssen herunterbremsen. Anschließend darf der Bus die Straße befahren. Nur so ist es möglich, dass der Bus 500 Meter auf der Landstraße fahren darf. (dpa/lby)

