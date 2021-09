Sperrungen: So verläuft die Route der Fahrraddemo von Augsburg zur IAA

Herr Christian S



- wie kommen Sie auf die Nähe zum "Dritten Reich" - wenn ich von einer Öko-Diktatur schreibe ( die uns sicher bevorsteht ) ?



Es mag Ihnen ja entgangen sein , aber :

es gab / gibt auch Diktaturen nicht-faschistischer Art , nämlich errichtet in der sozialistischen Ecke . Und somit auch in Deutschland !



Da paßt die Parallele sogar umso besser - da die Sozialisten in ihrer Diktatur doch immer behaupten ,"Alles nur zum Besten der Menschen/Menschheit so zu tun (man müsse die Menschen schließlich zu ihrem Glück zwingen)"





Thematisch allerdings haben Sie meinen Beitrag gar nicht verstanden (oder wie bei den Umwelt-Aktivisten durchgängig anzutreffen : gar nicht verstehen wollen !)





Tatsache ist einfach , daß es den sog. "Umweltaktivisten" gar nicht um die technische Veränderung der Antriebsarten eines Fortbewegungsmittel geht und um die damit verbundene Diskussion -



sondern um das generelle Verbot des Konsums , des Verbots der generellen Existenz dieser Fortbewegungs- und Lebensführungsmittel an sich .



Es soll nicht "die Technik" verändert werden , es soll die gesamte Gesellschaft in ihrer aktuellen Form umgestoßen , umgewandelt werden ( der alte sozialistische Traum also ! ) .



Wie gesagt - wenn ich 4 Elektroautos habe - warum soll mir dann diese von Aktivisten umgeformte Gesellschaft vorschreiben dürfen , daß ich ausschließlich mit einer Straßenbahn fahren dürfe ?

Mit dem Besitz der Elektroautos habe ich doch schon längst das "Umweltziel erfüllt" ?



Zu dieser logischen, gesamten Kontext sich zwangsläufig stellende Überlegung nun konnte ich heute in dieser Zeitung - erneut sehr aufschlußreich - das Interview einer weiteren Gallionsfigur der Grünen -Herr Hoffeiter - lesen .



Er sagt da sinngemäß (von mir etwas anders formuliert , aber doch sinngleich) :



"Wir - die neue Gesellschaft" , möchten eben nicht mehr , daß grundsätzlich Autos gefahren werden , zumindestens in der Stadt , weil wir die Plätze , die Orte, die Autos beanspruchen, anders nutzen möchten " .



Weil die Autos "so viel Raum bräuchten, wären die Radwege so schmal" - sagte weiterhin Herr Hofreiter .



Nun - Herr Hofreiter , meine Entgegnung hierzu :



Wenn die Autos zur Mehrheit mit alternativen Antrieben fahren , bedarf es nicht vieler und breiterer Radwege - da Ihre Klimaziele ( auf diesem Sektor) doch dann erreicht sind ? !



Dann kann die Straßeninfrastruktur genauso bleiben wie sie jetzt ist !



Ich kenne die (in meinen Augen völlig abwegige) Antwort von Hofreiter und Aktivisten jetzt schon !



Festzustellen ist also :

Abgesehen von der Frage , wer bei Herrn Hofreizer , den Umweltaktivisten "wir" ist - heißt das ganz einfach :



Es geht gar nicht um die technische Antriebsarten ( es gibt ja mehrere , nicht nur den Elektro-Fetisch) , sondern um das generelle Verbieten des Autofahrens und -besitzens als Solches !



Ebenso wie beim ( Urlaubs-) Fliegen es dann nicht um den anderen technischen Antrieb geht , sondern generell um diese Mobilitätsform .



Usw und sofort ...



Folgerichtig kommt ja dann auch die Idee des staatlichen Verbots ,

Einfamilienhäuser zu bauen/zu erwerben ,

aus der dieser Grünen/Aktivisten-Ecke



( und wurde nur dementiert , weil ja die Wahl bevorsteht und das möglicherweise Stimmen kosten könnte ; so wahltataktisch denken Grüne und Linke natürlich dann doch) .





Zu den von Ihnen amgesprochenen Kosten der sog. "Umweltsünden" darf ich Ihnen - Herr Christian S. - sagen :



Die Autofahrer haben diese Kosten bereits auch in die Zukunft hinein bezahlt :



durch die Erbringung der Kfz-Steuer wie auch der Mineralöl-Steuer .





