Sperrungen: So verläuft die Route der Fahrraddemo von Augsburg zur IAA

Zur Automesse IAA Mobilityin München fahren Fahrrad-Aktivisten von Augsburg zur Münchner Theresienwiese. Wir zeigen, wo es auf der Route zu Verkehrsproblemen und Sperrungen kommen kann.

Zehntausende Menschen werden am Samstag zur Endkundgebung gegen die Internationalen Automobilausstellung (IAA) Mobility in München erwartet. 16 Fahrrad-Routen aus ganz Bayern führen nach Veranstalterangaben zu der Demonstration auf der Münchner Theresienwiese - eine davon ausgehend von der Konrad-Adenauer-Allee in Augsburg und durch Schwaben nach Oberbayern. Autofahrer müssen sich an den folgenden Orten auf Verkehrsprobleme oder sogar Sperrungen einstellen.

So verläuft die Route der Fahrraddemo von Augsburg zur IAA:

8 Uhr: Konrad-Adenauer-Allee, Augsburg (Start)

8.35 Uhr: Münchner Straße, Kissing (Durchfahrt)

9 Uhr: Münchener Straße, Mering (Durchfahrt)

8.15 Uhr: St. Martin, Merching (Durchfahrt)

9.55 Uhr: St. Stephan, Steindorf (Pause)

10.35 Uhr: Kriegerdenkmal, Luttenwang (Durchfahrt)

10.45 Uhr: Hauptstraße, Nassenhausen (Durchfahrt)

10.55 Uhr: Kriegerdenkmal, Mammendorf (Durchfahrt)

11.45 Uhr: Festplatz, Fürstenfeldbruck (Pause)

12.20 Uhr: Hauptplatz, Eichenau (Durchfahrt)

12.25 Uhr: Schulweg, Puchheim (Durchfahrt)

13.05 Uhr: Stadtbibliothek, Germering (Pause)

13.25 Uhr: Hans-Steinkohl-Straße, München (Pause)

15 Uhr: Theresienwiese, München (Endkundgebung)

Fahrraddemo von Augsburg zur IAA in München führt zu Sperrungen

Die Polizei rechnet mit dem größten Demonstrationszug in diesem Jahr. Ein Großaufgebot der Polizei begleitet die Radelnden auf dem Weg von Augsburg nach München zur Endkundgebung. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer erwarten entlang der Route Verkehrsprobleme. Teilweise sind Straßensperrungen notwendig. Die Polizei rät daher, den Bereich der Fahrraddemo weiträumig zu umfahren.

So viele Fahrrad-Aktivisten nehmen an der IAA-Fahrrad-Demo teil

Auf der Route von Augsburg nach München zur Endkundgebung rechnen die Veranstalter zum Start zunächst mit 400 Radelnden. Auf dem Weg werden den Plänen nach weitere Gruppen dazustoßen, sodass der Tross auf dem Weg nach München auf etwa 1000 Teilnehmende anwachsen soll. Im Südwesten Münchens vereinigen sich mehrere Routen der Radsternfahrt zur Theresenwiese, wo die Endkundgebung der Demonstrationen stattfinden soll. Insgesamt erwarten die Veranstaltenden etwa 20.000 Radelnde.

Wer hinter der IAA-Fahrraddemo steht und was ihr Ziel ist

Hinter der Fahrraddemo steht ein Bündnis aus Organisationen wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Attac, Bund Naturschutz (BUND), Campact, Greenpeace und anderen. Mit tausenden Menschen wolle man bei der IAA zeigen, wie die Mobilitätswende aussehe, heißt es von den Verantwortlichen. "Weniger Autos und bessere Mobilität – weniger Verkehr und mehr Klimaschutz." (pwehr)

