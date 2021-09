Sperrungen: So verläuft die Route der Fahrraddemo von Augsburg zur IAA

@ Maria T.: Schon spannend, was für Parallelen Sie so sehen und was Sie zwischen den Zeilen der AA lesen.

Es geht doch ganz grundsätzlich um eine Sache:

Die Umweltfolgekosten unseres Verhaltens (v.a. unserer Mobilität und unseres Konsums) sind bisher nicht eingepreist. Der Inlandsflug für den wir sagen wir mal 250€ bezahlen und an dem die Fluggesellschaft hoffentlich eine gewisse Rendite erwirtschaftet, hat erhebliche ökologische und finanzielle Auswirkungen für die kommenden Generationen. Dabei ist das System träge, so dass wir jetzt die Folgen unseres Verhaltens von vor etwa 20 Jahren zu spüren bekommen (Ahrtal lässt grüßen). Wir werden große Probleme bekommen und müssen uns die Frage stellen: Sind wir fähig etwas dagegen zu unternehmen oder legen wir fatalistisch die Hände in den Schoß?

Das verrückte an der Situation: Viele umweltschädliche Verhaltensweisen werden subventioniert. Das heißt: ich zahle heute als Steuerzahler indirekt für das umweltschädliche Verhalten anderer und in den kommenden Jahren nochmal für die Bewältigung der Umweltfolgeschäden. Vor allem: Ich und meine Kinder leiden unter den Umweltfolgeschäden und deren gesellschaftlichen Folgen. Es geht nicht ums verbieten, sondern darum das jeder für seine Handlungen Verantwortung (und sei es nur finanzieller Art) übernimmt.

Wenn Sie diese Überlegungen weiterhin in die geistige Nähe des 3. Reichs rücken, muss ich ernsthaft an Ihrem Geisteszustand zweifeln.

Melden Permalink