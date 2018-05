vor 55 Min.

Fahrzeug prallt gegen Baum - Geschwister lebensgefährlich verletzt Bayern

Eine 17 Jahre alte Fahrerin und ihr älterer Bruder sind bei einem Unfall mit einem Leichtkraftfahrzeug in Durach nahe Kempten lebensgefährlich verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall am Dienstagabend am Ortseingang von Durach (Landkreis Oberallgäu) sind eine 17-Jährige und ihr 23 Jahre alter Bruder lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Leichtkraftfahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Im Krankenhaus konnte der Zustand der beiden Geschwister zunächst stabilisiert werden, wie ein Sprecher sagte. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären. Die Straße musste für rund drei Stunden gesperrt werden. (dpa/AZ)

