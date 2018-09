Faktencheck: Haben Söder und Hartmann immer die Wahrheit gesagt?

Plus Markus Söder und Ludwig Hartmann diskutierten beim TV-Duell über Wohnen, Flächenverbrauch und Zuwanderung. Doch waren alle Aussagen der Politiker wahr?

„Bleiben wir doch bitte bei den Fakten.“ Immer wieder ermahnte Ministerpräsident Markus Söder, 51, so den jüngeren Grünen-Politiker Ludwig Hartmann, 40, im TV-Duell. Der Spitzenkandidat der Grünen kommentierte Aussagen Söders allerdings genauso häufig mit dem Satz: „Das kann ich so nicht stehen lassen.“ Was war richtig, was war falsch? Das TV-Duell zur bayerischen Landtagswahl im Faktencheck.

Wirtschaftswachstum

„An Fakten kommt man nicht vorbei: Das Wachstum in Baden-Württemberg ist mittlerweile schwächer als in Berlin oder Bremen.“ Diese Aussage von Ministerpräsident Markus Söder stimmt zwar soweit, einen wichtigen Aspekt lässt der Ministerpräsident allerdings weg: Auch Bayern Wachstum ist schwächer als das der beiden Stadtstaaten. Der „Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder“ vergleicht jährlich die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den Bundesländern. In Baden-Württemberg stieg das BIP im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Berlin um 4,7 Prozent, in Bremen sogar um fünf Prozent. In Bayern stieg das BIP um 4,3 Prozent. Das ist zwar mehr als in Baden-Württemberg, aber auch weniger als in Berlin und Bremen. Betrachtete man das Wachstum je Einwohner oder je Erwerbstätigen liegt Bayern zwar vor Berlin, allerdings immer noch hinter Bremen.

Ludwig Hartmann entgegnete, Bayern und Baden-Württemberg hätten sich seit der Wirtschaftskrise 2009 beim Wirtschaftswachstum immer wieder abgewechselt. Damit hat der Grünen-Politiker nur teilweise Recht. Zwar gab es Wechsel, wer von beiden stärker wächst. Allerdings hatte Bayern beim Wirtschaftswachstum in sechs Jahren die Nase vorn, Baden-Württemberg nur in zwei.

Zuwanderung

Bayern ist ein Zuwanderungsland, da sind sich Söder und Hartmann einig. Doch ein Großteil der Zuwanderung komme aus den anderen Bundesländern, sagt Söder. Diese Aussage des Ministerpräsidenten stimmte zwar vor zehn Jahren, heute sieht die Situation allerdings anders aus. Wie viele Menschen nach Bayern ziehen und woher diese kommen, erfasst das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth. 2016 zogen demnach 129138 Menschen aus Gemeinden innerhalb des Bundesgebiets nach Bayern. Aus dem Ausland kamen 316217 Menschen, mehr als die Hälfte davon aus Ländern der Europäischen Union.

Energie

Bayern sei eines der führenden Ländern bei der Erzeugung von Öko-Energie, erklärte Markus Söder während der Diskussion zur Abstandsregelung für Windräder. Fakt ist: Von der Führung ist Bayern weit entfernt. Zahlen hierfür liefert das bayerische Umweltministerium: Die erneuerbaren Energien machten 2016 43,3 Prozent der Bruttostromerzeugung in Bayern aus. Also nicht ganz die Hälfte. Deutlicher höher liegt der Wert beispielsweise in Schleswig-Holstein: 54,8 Prozent. Bei den absoluten Zahlen liegt das deutlich größere Bayern allerdings vorn. Dort wurden 35,3 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt, in Schleswig-Holstein 19,2. Söder erklärte allerdings auch: „Bayern ist kein Windland, wir sind nicht die Küste.“

Wohnen

Aus Sicht der Bürger sei bezahlbares Wohnen derzeit das zweitwichtigste Thema, sagte Moderator und BR-Chefredakteur Christian Nitsche zu Beginn des TV-Duells. Söder verwies auf die Förderungen des Freistaats. Hartmann konterte jedoch: Vor zehn Jahren sei die Wohnraumförderung etwa auf dem Niveau von heute gewesen. Unter anderem während Söder Zeit als Finanzminister sei sie deutlich nach unten gegangen und steige erst jetzt wieder. Damit hat Hartmann teilweise Recht: Zu Beginn von Söders Amtszeit als Finanzminister 2011 wurden in Bayern zunächst etwas weniger Eigentum- und Mietwohnungen gefördert als zuvor. Das geht aus Zahlen des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr hervor.

Deutlicher sank das ausbezahlte Wohngeld: Von 136,9 Millionen Euro 2011 auf 57,7 Millionen Euro 2015. Die Mittel des Freistaats zur Wohnraumförderung blieben in diesem Zeitraum allerdings in etwa gleich – zwischen 170 und 180 Millionen Euro. Sie steigen seit 2015 allerdings an, zuletzt auf 548 Millionen Euro. Das ist deutlich mehr als vor zehn Jahren.

