11:02 Uhr

Fall Sahin: Hat die CSU ein Problem mit Muslimen?

Plus Die Türkische Gemeinde Deutschland fordert nach dem Fall Wallerstein ein deutliches Signal gegen antiislamische Anfeindungen. Was Kandidaten dazu sagen.

Von Felix Futschik

Nach dem Rückzug des muslimischen CSU-Kandidaten Sener Sahin für die Bürgermeisterwahl in Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) fordert die Türkische Gemeinde Deutschland (TGD) Konsequenzen. Man erwarte von Ministerpräsident Markus Söder „ein deutliches Signal gegen antimuslimische Anfeindungen innerhalb seiner Partei“, erklärte der TGD-Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Mittwoch in Berlin. Söder hatte den Vorgang am Montag bedauert – wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekenne, sei ein guter Kandidat.

Der Unternehmer Sener Sahin wollte eigentlich bei der Bürgermeisterwahl als Kandidat für die CSU in Wallerstein antreten. Nach heftigen Protesten des Ortsverbands und aus der Bevölkerung zog er seine Bewerbung zurück. Ein Muslim und die Christlich-Soziale Union passten nicht zusammen, hätten Parteimitglieder laut Sahin gesagt. Fall Sener Sahin: "Du wirst nie als gleichwertig akzeptiert" „Der Vorfall zeigt, dass Teile der CSU immer noch nicht in der Einwanderungsgesellschaft und der Realität in Deutschland angekommen sind“, meinte der andere Bundesvorsitzende der TGD, Atila Karabörklü. „Egal wie viel du dich anstrengst und integrierst – du wirst nie als gleichwertiges Mitglied anerkannt und akzeptiert.“ Das sei ein verheerendes Signal für das Zusammenleben in einer Einwanderungsgesellschaft. Unterschiedliche Erfahrungen haben muslimische CSU-Kommunalpolitiker in Bayern gemacht. „Erschüttert“ über den Vorfall in Wallerstein ist etwa Ozan Lyibas. Er steht auf der Liste für den Gemeinderat in Neufahrn im Landkreis Freising, ist türkischstämmig, gehört zur Glaubensrichtung der Aleviten, die teilweise dem Islam zugeordnet werden. Der 37-Jährige erwartet jetzt von Ministerpräsident Söder nicht nur Bekundungen, dass es ihm leidtue: „Er muss sich auch hinstellen und sagen, so ist die CSU nicht.“ Es sei der Partei nicht würdig, dass der Glaube im Vordergrund stehe. Im Ortsverband habe er bisher keine Probleme gehabt. Allerdings kenne er aus dem Kreisverband Fälle, wo es beispielsweise über muslimische Politiker heißt: Der sei schon ein super Kerl, aber als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, Landrates oder Staatsministers? „Die Partei muss dafür offener werden“, sagte Lyibas. Er sehe das Problem aber auch bei anderen Parteien. Ein Unterallgäuer macht andere Erfahrungen als Sener Sahin in Wallerstein Erdogan Adan kandidiert in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) für die CSU, hat eine Fahrschule. Der 40-Jährige ist Moslem, noch kein Jahr Partei-Mitglied, wählt aber seit vielen Jahren schwarz. Probleme wie Sener Sahin kenne er nicht. „Die Inhalte der Partei stehen im Vordergrund.“ Zum einen gebe es in der CSU bestimmt auch Mitglieder und Kandidaten, die gar nicht gläubig seien, vermutet Adan. Zum anderen habe er das Thema vor seiner Kandidatur mit Parteikollegen besprochen: „Das war aber kein Problem.“ Man kenne ihn seit über 20 Jahren. Der Glaube ist bisher kein Hindernis gewesen, sagte der Neu-Ulmer Serkan Yildirim. Der 40-jährige Feuerwehrmann kandidiert für Stadtrat sowie Kreistag. Allerdings wurde er öfter gefragt, wie er zur CSU gekommen sei. „Ich hatte mir anfangs schon Gedanken gemacht.“ Die christlichen Werte seien aber gut, sagte Yildirim. „Es kommt auf den Menschen insgesamt an“. Nach seiner Auffassung sei Wallerstein ein Einzelfall. Dennoch sei es schade, dass es in unserer Zeit überhaupt noch so einen Vorfall gebe. Lesen Sie auch: Muslimischer Bürgermeisterkandidat: Das ist der Mann, über den alle sprechen und "Hochgradig rassistisch": Wie bundesweit über den Fall Sener Sahin diskutiert wird

