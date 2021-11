Fünf Menschen erzählen, warum ihre Geschwister so wichtig sind

Plus Die Beziehung zwischen Geschwistern ist eine ganz besondere. Warum ist das so? Eine Geschichte über Glück, Schicksale und vor allem: Liebe.

Die vier Menschen auf dem Foto lächeln. Jeder hat einen Arm um die Schulter des anderen gelegt, jeder scheint zu wissen, wie wertvoll dieser kleine große Moment ist, in dem ein bisschen Glück konserviert wird. An diesem warmen Tag im Sommer 2020 feiert Ingrid Michler ihren 70. Geburtstag. Die Menschen neben ihr sind ihre Geschwister, die beiden Schwestern und der Bruder. Ein Band fürs Leben.