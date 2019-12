08:28 Uhr

Familie bei Küchenbrand verletzt

Im Landkreis Straubing-Bogen sind ein Ehepaar und ihr Sohn bei einem Brand verletzt worden. Der Sachschaden ist hoch.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Wiesenfelden (Landkreis Straubing-Bogen) sind drei Menschen verletzt worden. Der Brand war am Freitagabend am Holzkochofen in der Küche ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Ehepaar und ihr 35 Jahre alter Sohn kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Warum es brannte, war zunächst nicht klar. (dpa, lby)

