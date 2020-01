vor 40 Min.

Faschingsumzüge 2020 in Schwaben und Region: Alle Termine, Orte, Zeiten

Bunt und kreativ geht es zu im Fasching - wie hier beim Faschingsumzug in Burgau im vergangenen Jahr. Alle Termine für 2020 finden Sie hier in unserer Karte.

Ob Gaudiwurm, Faschingsumzug oder Narrensprung: Rund um Augsburg und im Allgäu ist auch 2020 im Fasching einiges geboten. Zahlreiche Infos gibt es in unserer Karte.

Von Ida König

Fasching ohne Umzug - das ist für viele Menschen kaum vorstellbar. Bereits im Januar fanden die ersten Faschingsumzüge in Schwaben statt, im Februar kann man an jedem Wochenende aus einer Fülle von Veranstaltungen wählen.

In der Region gibt es sowohl Faschings- als auch schwäbisch-alemannische Fasnetsumzüge und Narrensprünge. Während bei den Faschingsumzügen allerlei Kostüme und bunte Faschingswagen zu sehen sind, erkennt man die schwäbisch-alemannischen Narren, die vor allem in Westschwaben zu finden sind, an ihrem traditionellen Häs und ihren oft aus Holz geschnitzten Masken.

In den meisten Städten und Gemeinden organisieren ehrenamtlich aktive Faschingsvereine und Narrenzünfte die Umzüge - mancherorts ist es aber auch die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche oder die Kommune selbst. Die Auflagen für die Umzüge sind in den vergangenen Jahren immer strenger geworden. Wer einen Faschingsumzug besucht, sollte besser auf große Taschen und Glasflaschen verzichten. Diese sind aus Sicherheitsgründen meist untersagt. Auch harter Alkohol ist bei manchen Veranstaltungen weder auf den Faschingswagen noch bei den Besuchern erlaubt. Die konkreten Sicherheitsauflagen bestimmen die Gemeinden zusammen mit der zuständigen Polizei individuell für ihren Zuständigkeitsbereich.

Faschingsumzüge 2020 in Bayern: Übersicht für Schwaben und Region

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten - und sicherlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

