Februar-Frühling - kehrt der Winter am Wochenende zurück? Bayern

Sonnenanbeter kamen am vergangenen Wochenende voll auf ihre Kosten - wie hier am Rothsee bei Zusmarshausen. Dieses Wochenende wird es dafür zu kühl.

Wetterausblick für die Region: Das Tief Xaver bringt am Freitag Regen, muss am Samstag aber dem Hoch "Frauke" weichen. Dem fehlt es am Wochenende noch an Kraft.

Ganz Schwaben erlebte ein Wochenende in Schönwetterlage, am vergangenen Sonntag kletterten die Temperaturen in Augsburg auf milde 17 Grad. Hochdruckgebiet "Dorit" bringt derzeit einen kleinen Vorgeschmack auf das Frühjahr. Setzt der Frühling zum Frühstart an? Hält das Hoch auch am Wochenende durch? Der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Portal Wetterkontor bietet einen Ausblick auf das Wetter in der Region.

"Xaver" - Das Tief kommt von Norden und bringt kurzzeitig Regenwolken

Ein Wolkenband wird Freitagmorgen den Himmel über Augsburg bedecken. Schuld daran hat das Tief "Xaver", welches im Laufe des Donnerstags von der Ostsee in den Süden wandert. "Am Freitagvormittag kann es regnen, zum Nachmittag hin lockert die Wolkendecke auf", erklärt Schmidt. Spätestens am Abend bleibe es weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen an diesem Tag bei rund zehn Grad.

Ab Samstag, 23. Februar, wird sich laut Schmidt das Hochdruckgebiet Frauke über Schwaben und das Allgäu ausbreiten. Das Wetter werde trocken bleiben, mit vielen Sonnenstunden. Die Temperaturen: Am Samstag soll das Thermometer in Augsburg die 5-Grad-Marke nicht überschreiten, am Sonntag klettert das Thermometer auf rund sieben Grad. "Am Samstag ist es windig, daher herrscht eine unangenehme Kälte", sagt Schmidt. Der Wind flaue am Sonntag ab, dennoch bleibe es kalt. "Die gefühlten Temperaturen liegen um die null Grad", sagt der Experte.

Schmidt erklärt, dass solche Wetterverhältnisse für diesen Wintermonat durchaus typisch sind. "Februar ist oft der Monat der Hochdruckgebiete, mit wenig Regen", sagt Schmidt. Bis zum Monatsende soll es keinen Regen mehr geben. Zu einem Temperatursturz oder einem Wintereinbruch wird es laut Einschätzung des Fachmanns in der kommenden Woche nicht kommen - im Gegenteil: Das Hoch Frauke sorgt laut Schmidt in der letzten Februarwoche für zweistellige Temperaturen.

Der "schwache bis mäßige" Pollenflug bleibt, die milde Wintersonne auch

Schmidt erwartet für das Wochenende und die kommende Woche einen "schwachen bis mäßigen" Pollenflug, vor allem Hasel- und Erlenpollen wirbeln derzeit durch die Luft. "Es gab Jahre, da hat der Pollenflug viel früher begonnen", sagt Schmidt. "Der kalte Januar in diesem Jahr hat das alles noch ein wenig gedämpft und hinausgezögert." Das derzeitige Hoch bietet also Gelegenheit, sich in der Natur zu bewegen und auch im Winter ein wenig Sonne zu genießen. Die Haut sei zu dieser Jahreszeit zwar noch nicht auf starke Sonnenstrahlung eingestellt, sagt Schmidt – doch derzeit seien die UV-Werte unbedenklich. Höchstens in alpinen Höhenlagen, wenn der Schnee den Sonnenschein reflektiert, müsse man sich vor der Strahlung schützen. (veli)

