16:47 Uhr

Ferienanfang: Viel Verkehr auf den bayerischen Autobahnen Bayern

Am Freitag sind zahlreiche Urlauber in die Osterferien aufgebrochen. Die Folge: Staus in Richtung Süden auf Bayerns Autobahnen. Laut ADAC geht es am Samstag so weiter.

Der Beginn der Osterferien in elf Bundesländern hat sich am Freitag auf Bayerns Autobahnen bemerkbar gemacht. "Die Urlauber sind gleich nach Schulende Richtung Süden losgefahren", sagte ein Sprecher des ADAC. Am Nachmittag staute sich der Verkehr bereits auf der A 8 und A 99. Wintersportler und andere Reisende seien in den Feierabendverkehr geraten. "Es ist aber nicht vergleichbar mit den Reisewellen zu Beginn der Pfingst- und Sommerferien".

Über das Wochenende soll sich die Lage nach Einschätzung des Verkehrexperten etwas entspannen. Aber insbesondere am Samstag könnten sich rund um die Ballungszentren und auf den Fernstrecken erneut Staus bilden.

Das Bundesverkehrsministerium wollte die Staugefahr auf den Autobahnen verringern. Die Länder waren unter anderem aufgefordert, Straßenbauarbeiten nicht in die Ferienzeiten zu legen, wie das Ministerium am Freitag mitteilte.

Der Airport München verzeichnete am Freitag einen Ansturm von Reisenden. Mehr als 150.000 Passagiere wurden nach Angaben eines Sprechers erwartet - 30.000 mehr als an einem durchschnittlichen Tag.

Die meisten von ihnen hatten Tickets nach Italien, Spanien und Frankreich gekauft. (lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen