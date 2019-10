vor 38 Min.

Feuer in Christophorus-Grundschule ausgebrochen

Ein Gebäude der Berchtesgadener Christophorus-Grund- und Mittelschule hat in der Nacht Feuer gefangen. Laut Polizei waren die Internatsschüler nicht in Gefahr.

In der Nacht auf Freitag geriet die Christophorus-Grund- und Mittelschule in Berchtesgaden aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Der Brand sei gegen 2.40 Uhr der Integrierte Leitstelle Traunstein gemeldet worden. Die Löscharbeiten waren am Freitagmorgen noch im Gange.

Vollbrand in Christophorus-Schulzentrum: Verletzt wurde niemand

Laut Polizei stand das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Vollbrand. Noch in der Nacht begannen vor Ort die umfangreichen Lösch- und Bergungsarbeiten.

Menschen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht in Gefahr. Es sei niemand verletzt worden, heißt es. Laut Polizei sind die Internatsschüler in anderen Gebäudeteilen des Christophorus-Schulzentrums untergebracht.

Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Millionenschaden aus. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. (AZ)

