14:31 Uhr

Feuer in Seniorenheim verletzt zwei Bewohner

Bei einem Feuer am frühen Samstagmorgen in Karlsfeld verletzten sich zwei Personen durch starke Rauchentwicklung. Brandursache und Schadenshöhe sind laut Polizei noch unklar.

Bei einem Feuer im Zimmer eines Seniorenheims in Karlsfeld wurden am frühen Samstagmorgen zwei Personen verletzt. Die Brandursache steht bislang nicht fest.

Samstagmorgen ging gegen 2.00 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete einen Brand im Seniorenheim an der Münchhausenstraße in Karlsfeld bei München.

Wie die Polizei mitteilt, war tatsächlich im Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss aus bislang unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen.

Der 78-jährige Rentner erlitt beim Brand seiner Bleibe starke Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Ein 39-jähriger Pfleger verletzte sich bei der Rettung des Bewohners ebenfalls durch Rauchgas. Rettungskräfte brachten beide Personen ins Krankenhaus.

Starke Rauchentwicklung zwingt Rettungskräfte 14 Bewohner zu evakuieren

Die Rauchentwicklung war so stark, dass die Einsatzkräfte weitere 14 Personen evakuierten. Mehrere Retter kümmerten sich um das Wohl der in Sicherheit gebrachten Senioren. In der Zwischenzeit gelang es dem Großaufgebot der Feuerwehren aus Dachau, Karlsfeld und Prittelbach, den Zimmerbrand schnell zu löschen.

Wie die Polizei weiter meldet, ist die Brandursache nicht geklärt. Experten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben mit den Ermittlungen begonnen. Ergebnisse lägen allerdings noch nicht vor. Unklar sei ebenfalls die Höhe des entstandenen Sachschadens. (AZ)

Themen folgen