vor 17 Min.

Feuerwehr findet totes Ehepaar nach Brand

In einem brennenden Haus in Unterfranken entdeckt die Feuerwehr zwei Leichen. Nun ermittelt die Polizei, die schon einen Verdacht hat. Was die Ermittler vermuten.

Ein totes Ehepaar hat die Feuerwehr in einem Wohnhaus nahe Schweinfurt gefunden. Im Keller, wo ein Feuer ausbrach, habe am Dienstagmorgen die Leiche einer 41 Jahre alten Frau gelegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Im Erdgeschoss die Leiche eines 53-jährigen Mannes. Die Ermittler gingen von einer Beziehungstat aus. Wer wen in dem Gebäude in der Gemeinde Bergrheinfeld getötet hatte, war zunächst unklar.

Brand in Bergrheinfeld: Zeuge soll Tat mitbekommen haben

Alarmiert wurden die Rettungskräfte am Morgen von einem Zeugen, der die Tat mitbekommen hatte. Nach seinen Angaben hatte der Mann seine getrennt lebende Ehefrau umgebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ob sich die Tat tatsächlich so zutrug, müsse nun ermittelt werden. Hinweise, dass eine dritte Person an dem Verbrechen beteiligt war, gab es nicht.

Das Feuer im Keller des Hauses habe die Feuerwehr schnell löschen können, sagte der Sprecher. Der Bürgermeister von Bergrheinfeld habe im Gemeindehaus eine Betreuungsstelle eingerichtet, in der unter anderem Notfallseelsorger bereitstanden. (dpa/lby)

