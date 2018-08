12:14 Uhr

Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand in Nationalpark Bayern

Ein Waldstück im Nationalpark Berchtesgadener Land ist in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Im Nationalpark Berchtesgadener Land in Oberbayern ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die Fläche befindet sich in sehr steilem Bergwaldgebiet, was die Löscharbeiten schwierig gestaltet. Die Feuerwehr werde bei der Brandbekämpfung von einem Polizeihubschrauber mit Löschwasserbehälter unterstützt. Mittlerweile wurde eine Schlauchleitung zum Brandort gelegt, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, so die Polizei.

Betroffen sei eine Fläche von 15 auf 50 Meter an der Kesselwand östlich des Königssees, teilt Markus Zimmerer vom Polizeipräsidium mit. "Innerhalb dieser Fläche brennt es an mehreren Stellen", erklärt er. Der Brand war laut Polizei schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern jedoch noch an.

Ein Berufsjäger hatte am frühen Morgen Rauch entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Brandursache ist unklar. Ein Blitzeinschlag sei nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. "Es gab gestern dort ein schweres Gewitter." (mit dpa)

