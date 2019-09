vor 47 Min.

Feuerwehr löscht Brand in BMW-Werk

Am Dienstagabend ist auf dem BMW-Werksgelände in München ein Feuer ausgebrochen. Die Folgen sind derzeit noch unklar.

Auf dem BMW-Werksgelände in München ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es sei nach etwa einer halben Stunde gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Landeshauptstadt der Deutschen Presse-Agentur. Über dem Gelände hatten sich zeitweise dichte, schwarze Rauchschwaden gebildet. Verletzt wurde nach übereinstimmenden Berichten von Polizei und Feuerwehr niemand.

Feuer bei BMW in München nach 30 Minuten gelöscht

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einer Werkshalle aus. Die Ursache blieb zunächst unklar. Die Polizei sprach von einer Fläche von etwa 40 Mal 40 Metern, die Feuerwehr gab die Größe mit etwa 20 Mal 30 Metern später etwas geringer an.

Unklar war zunächst, was sich in der Werkshalle befand. Für die Bevölkerung bestand aber laut Feuerwehr keine Gefahr. Es habe sich um einen isolierten Brand in einer Halle gehandelt, hieß es. Bis zu 60 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. (lby)

Themen Folgen