vor 24 Min.

Feuerwehr rettet eingeklemmten Marder aus 12 Metern Höhe Bayern

Die Feuerwehr musste einen jungen Marder retten, der sich beim Klettern an einer Hauswand in 12 Metern Höhe ungünstig verfangen hatte und nicht mehr frei kam.

Beim Klettern hatte sich am Dienstag in etwa 12 Metern Höhe ein junger Marder an der Außenfassade eines Hauses ungünstig eingeklemmt. Das Tier konnte aus eigener Kraft nicht mehr freikommen. Nach Angaben der Polizei hatte der Hausbesitzer den Marder entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert.

Diese konnte den Marder am Dienstagnachmittag aus seiner misslichen Situation befreien und anschließend in ein Tierheim bringen. Vonseiten der Polizei hofft man auf Dankbarkeit beim geretteten Tier.

So schreibt die Pressestelle abschließend: "Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass sich das Tier in Zukunft dafür dankbar zeigt und nicht allzu oft an geparkten Autos "herumknabbert"." (dpa/lby)

