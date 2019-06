Finanzspritze sollte Wirtshäuser retten - sorgt aber für Ärger

Plus Viele Gaststätten in Bayern kämpfen ums Überleben. Sie setzten große Hoffnungen auf ein Förderprogramm - und wurden enttäuscht.

Hans Koller hatte die Zeit im Blick. „10.19 Uhr war es, ganz genau“, sagt er. In dieser Minute wollte der Wirt aus Niederbayern sein Online-Formular absenden, mit einem letzten Klick – doch da hatte sich das Zeitfenster schon wieder geschlossen. Die erste Bewerbungsrunde für das bayerische Gaststätten-Modernisierungsprogramm des Wirtschaftsministeriums endete, zumindest in Niederbayern, nach nur 20 Minuten. Zu viele Anträge. Nichts ging mehr.

„Aber ich werde es sicher noch mal probieren“, sagt Koller. Viele Gastwirte hoffen derzeit auf staatlichen Hilfen aus dem Wirtschaftsministerium: Ein Topf von 30 Millionen Euro soll Investitionen fördern und gegen das Wirtshaussterben helfen.

Das Wirtshaussterben beschleunigt sich

Zwischen 2006 und 2015 schloss in Bayern ein Viertel aller Schankwirtschaften, in etwa 500 Gemeinden im Freistaat steht mittlerweile gar kein Wirtshaus mehr. Und der Trend beschleunigt sich. Gegen diese Entwicklung kämpft seit 2007 der „Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur“ an. Als nun zahlreiche Wirte ihre Förderanträge stellten, hörte die Geschäftsführerin Ursula Zimmermann bald von den Beschwerden. „Alle hatten darauf gewartet. Der Unmut war riesengroß.“ Der Modus der Bewerbung löste Frust aus: „Dieses System – wer zuerst kommt, gewinnt – ist eigentlich unwürdig.“ Zudem, findet sie, müsse das Budget des Förderprogramms angesichts des Ansturms aufgestockt werden.

Das Zeitfenster für den Antrag war von Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk unterschiedlich groß, jeder Region steht ein eigenes Förderkontingent zu. Konkrete Angaben dazu konnte das Ministerium auf Anfrage nicht machen.

Die Bürokratie macht den Wirten das Leben schwer

Der Zuschuss sei wichtig, sagt Zimmermann, er sei aber auch nur ein einzelner Baustein in der Lösung des Problems. Wirte fühlen sich ausgebremst durch umfangreiche Dokumentationspflichten und ein Arbeitszeitgesetz, das klare Schranken setzt. Zu klar für den Geschmack der Wirte: Zehn Stunden Arbeit am Tag, mehr nicht. „Wenn der Wirt eine Hochzeit in der Gaststätte hat, muss er schlimmstenfalls um ein Uhr nachts die Feier beenden, weil er das Personal heimschicken muss.“ Viele Betriebe bauen immer noch auf familiäre Strukturen, auf den Zusammenhalt der Generationen. Doch die Nachfolgeordnung ist kompliziert: „Bei der Übergabe wird das gesamte Baurecht noch einmal geprüft. Und dann kann es sein, dass man plötzlich einen zweiten Fluchtweg braucht.“ Hier könnte der Zuschuss helfen.

Das Wirtschaftsministerium zieht nach dem großen Andrang ein Fazit: Im ersten Förderaufruf seien etwa 8,6 Millionen Euro beantragt worden, die Bewerbungen würden derzeit geprüft. Ob das Budget erhöht wird? Das entscheide sich in der Verhandlung zum Nachtragshaushalt 2020. „30 Millionen Euro, das klingt viel“, sagt Frank-Ulrich John vom Gaststättenverband Dehoga Bayern. „Aber wenn, rein theoretisch, alle die maximale Fördersumme beantragen, könnten gerade einmal 150 Gaststätten profitieren.“

Hans Koller betreibt sein Gasthaus in fünfter Generation, in Thyrnau, einem kleinen Ort bei Passau. Wirtshaus, Hotelbetrieb und Biergarten. Kollers Mutter ist 74 und hilft mit im Betrieb, Personal ist knapp. Den Förderantrag wollte er stellen, weil er Pläne hat: „Neue Einrichtungsstücke, ein neuer Boden, die Kühlanlagen vergrößern. Also keine Großartigkeiten.“ Dennoch würde das etwa 60000 Euro kosten – die Hilfe vom Staat käme ihm dabei ganz gelegen. Zumal seine Investitionen im Idealfall ja auch positive Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft im Allgemeinen hätten. „Wir investieren das Geld ja nicht in einen Urlaub auf den Malediven, sondern in den Betrieb“, sagt Koller. Und dieser schaffe nicht nur Arbeitsplätze, sondern ziehe auch Aufträge für Handwerker und Dienstleister nach sich.

Koller will das Wirtshaus als Seele des Ortes erhalten

Auch deshalb fordern Wirte, dass ihnen die Politik entgegenkommt, beispielsweise mit einem niedrigeren Steuersatz. Vorbild könnte jene Maßnahme sein, die Kritiker gerne als die „Mövenpick-Steuer“ bezeichnen: der verminderte Mehrwertsteuersatz für Hotels. „Das hat damals die Konjunktur angekurbelt“, sagt Koller. So etwas würde er sich auch für Bayerns Wirtshäuser wünschen. Während der Gaststättenverband Dehoga für Kreativität wirbt – „Wirte hätten zum Beispiel Platz, um Pakete anzunehmen oder Geldautomaten aufzustellen“, sagt Frank-Ulrich John – sieht Hans Koller seine Zukunft in seinem Kerngeschäft: Das Wirtshaus sei „so etwas wie die Seele eines Ortes.“ Und das solle es auch bleiben.