Memminger Fischertag mit Frauen: Verein akzeptiert Urteil

Die Deligiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen hat das Urteil des Landgerichts angenommen. Jetzt dürfen auch Frauen künftig in den Stadtbach jucken.

Die Deligiertenversammlung des Fischertagsvereins Memmingen hat am Donnerstagabend das Urteil des Landgerichts Memmingen, dass auch Frauen künftig beim Fischertag in Memmingen fischen dürfen, mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Damit entschieden die Vereinsmitglieder, nicht in die nächste Instanz zu gehen und keine Revision einzulegen. Dadurch bleibt es bei der Entscheidung vor dem Landgericht Memmingen, dass Frauen künftig am Fischertag in Memmingen mit in den Stadtbach jucken und mitfischen dürfen.

In Memmingen dürfen jetzt auch Frauen am Fischertag teilnehmen

Beim Fischertag springen die Teilnehmer jedes Jahr im Sommer in den Memminger Stadtbach und holen Forellen aus dem Wasser. Wer den größten Fisch fängt, wird Fischerkönig. Die Veranstaltung geht darauf zurück, dass früher der städtische Bach einmal jährlich leergefischt wurde, um den Kanal zu reinigen. Diese Tradition ist nach Angaben des Vereins bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Frauen sind davon seit dem Jahr 1931 per Satzung ausgeschlossen. Dagegen hatte Mitglied Christiane Renz zunächst vor dem Amtsgericht Memmingen geklagt und gewonnen. Der Fischertagsverein hatte daraufhin Berufung eingelegt.

