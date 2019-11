vor 41 Min.

Fitness-Stepper in U-Bahn verloren - MVG sucht Besitzer

Vergessene Handschuhe oder auch mal eine Tasche - so etwas dürfte öfter in der Münchner U-Bahn entdeckt werden. Nun sucht die MVG aber den Besitzer eines kuriosen Fundstücks.

Ungewöhnliches Fundstück in der Münchner U-Bahn: Ein Stepper-Fitnessgerät wurde am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht in der U 5 entdeckt. "Hat von euch wer zufällig neulich einen Stepper in der U-Bahn vergessen?", fragte die Münchner Verkehrsgesellschaft daraufhin auf Facebook.

Hat von euch wer zufällig neulich einen Stepper in der U-Bahn vergessen? Im MVG Fundbüro gibt's ihn zurück: https://www.mvg.de/services/fahrgastservice/fundbuero.html Pubblicato da MVG Münchner Verkehrsgesellschaft mbH su Lunedì 4 novembre 2019

Das Gerät kann nun im Fundbüro abgeholt werden. Auf Facebook vermuten Nutzer, dass die U-Bahn mit dem Wertstoffhof verwechselt wurde. (dpa)

