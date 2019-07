vor 35 Min.

Fliegerbombe in Nürnberg entdeckt - großer Bereich evakuiert

Bauarbeiter haben in Nürnberg eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt. Für die Bevölkerung soll keine Gefahr bestehen.

Bei Baggerarbeiten haben Bauarbeiter am Montag in Nürnberg eine Fliegerbombe entdeckt. Bei dem Blindgänger im Wöhrder See handele es sich um einen Resttorso mit 100 Kilogramm Sprengstoff, teilte die Stadt bei Twitter mit. Zur Entschärfung der Bombe werde eine Evakuierungszone im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle vorbereitet. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, betonte die Stadt in ihrer Mitteilung. (lby)

