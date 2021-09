Wie es für Afghaninnen und Afghanen in Bayern weitergeht

Plus 98 Gerettete aus Afghanistan sind in Bamberg untergebracht, einige von ihnen kommen nach Schwaben. Der bayerische Flüchtlingsrat kritisiert das Vorgehen.

Plötzlich ist das Leid der Menschen aus Afghanistan ganz nah. Mitten in Oberfranken. Seit einer Woche sind 98 aus Kabul gerettete Menschen im Bamberger Ankerzentrum untergebracht. Darunter auch Sayed H., seine Frau Zakia und ihre beiden kleinen Kinder. „Wir sind glücklich und sehr froh, dass wir raus aus Afghanistan sind“, sagt der 27-jährige Mann, der von der Bundeswehr zum Offizier ausgebildet wurde.