Flugausfälle in München und Nürnberg: Starker Schneefall trifft Bayern Bayern

In vielen Teilen Bayerns schneit es am Sonntag stark. In München fallen Flüge aus, auch am Nürnberger Flughafen verspäten sich Flüge.

Starker Schneefall sorgt in Bayern für Einschränkungen. Am Flughafen München fallen Flüge aus oder verspäten sich. Auch bei der Bahn gibt es Probleme.

Vor wenigen Wochen hielt der Winter Bayern noch fest im Griff, seitdem hat sich die Lage deutlich entspannt. Der starke Schneefall am Sonntagmorgen und -vormittag sorgt nun aber erneut für Beeinträchtigungen. So kommt es am Flughafen "Franz Josef Strauß" in München wegen des Schnees zu diversen Flugausfällen und verspäteten Flügen, wie der Munich Airport mitteilte.

Flugausfälle und Verspätungen am Flughafen München

Flugverbindungen nach München können ebenfalls ausfallen oder verschoben werden. So wurden am Flughafen in Nürnberg Flüge nach München abgesagt. In Nürnberg kommt es ebenfalls zu Verspätungen auf mehreren Fluglinien. Fluggästen wird geraten, sich im Vorfeld über den Status ihres Flugs genau zu informieren. Der öffentliche Nahverkehr in München wird ebenfalls durch das Winterwetter beeinflusst. So kommt es auch mehreren S-Bahn-Strecken und Bahnverbindungen zu Verzögerungen. Wo es bei der Bahn zu Verspätungen kommt, lesen Sie hier.

Auf einigen Nahverkehrstrecken kann es unter Umständen sinnvoll sein, auf Busse umzusteigen.

Aufgrund von Witterungsbedingungen kann es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr von und nach München kommen #wintereinbruch — Munich Airport (@MUC_Airport) 3. Februar 2019

Auch in anderen Teilen Bayerns schneit es seit Sonntagmorgen stark. Vor allem im Süden und im Osten Bayerns kann es laut dem Deutschen Wetterdienst im Laufe des Sonntags weiter zu "markantem Wetter" kommen, es gilt in diesen Bereichen die Wetterwarnstufe zwei, in den meisten Teilen Bayerns, etwa in Nordschwaben, gilt die Wetterwarnstufe eins. In Südschwaben und einigen Bereichen im Landkreis Aichach-Friedberg allerdings kann es am Sonntag ebenfalls zu starkem Schneefall kommen. Im Allgäu erwartet der DWD ebenfalls einen Wintereinbruch.

Deutscher Wetterdienst: Starker Schneefall bis Sonntagnacht

Der Deutsche Wetterdienst warnt in diesem Zuge auch vor glatten Straßen und überfrierender Nässe. Die starken Schnefälle könnten bis in die Nacht anhalten, sagen die Wetterexperten. Im Allgäu und im Bayerischen Wald könnten der Vorhersage nach bis zu 25 Zentimeter Neuschnee fallen, in der Alpenregion sogar bis zu 30 Zentimeter.

Auf glatten Straßen kamen in der Nacht zum Sonntag mehrere Autofahrer ins Rutschen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Auf der Bundesstraße 12 im Allgäu überschlug sich ein Auto. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf der A8 ging es am Samstagmorgen für Wintersportler und Ausflügler in Richtung Süden langsam aber ohne große Staus voran. "Jetzt ist geräumt und gesalzen - alles Spuren sind frei", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Zuvor waren am Bernauer Berg Lastwagen hängen geblieben und hatten für Probleme gesorgt. (lare/dpa)

