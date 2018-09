14:03 Uhr

Flughafen München: Spatenstich für Bahntunnel nach Erding Bayern

Am Mittwochmittag ist der Spatenstich für ein Großprojekt am Münchner Flughafen gefallen: Der bestehende S-Bahn-Tunnel wird in Richtung Erding verlängert.

Künftig sollen Züge über diesen Erdinger Ringschluss durchgehend von Freising über den Flughafen bis nach Erding fahren können. Das sei "nicht nur für München wichtig, sondern vor allem für die boomende Region östlich und nordöstlich von München", sagte Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU).

Neben Aigner waren auch der bayerische Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafen München Gesellschaft (FMG), Albert Füracker (CSU), und der Vorsitzende der FMG-Geschäftsführung, Michael Kerkloh, bei dem Spatenstich zum Erdinger Ringschluss dabei. Füracker bezeichnete das Projekt als "ein wegweisendes Engagement des Flughafens für eine effiziente und zugleich nachhaltige Mobilität".

Den Abschluss der etwa 1,8 Kilometer langen Teilstrecke, die voraussichtlich 115 Millionen Euro kosten wird, bildet die neue Abstell- und Wendeanlage für S-Bahnen und Züge aus Nordostbayern in Schwaigerloh. Vermutlich von 2025 an werden Züge zwischen dem Flughafen und Schwaigerloh fahren können, von 2029 an dann von Freising über den Airport bis nach Erding, wie die FMG am Mittwoch mitteilte. (dpa/lby)

