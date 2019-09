vor 25 Min.

Flughafen München: Terminal 1 nach Panne wieder geöffnet

Ein Unbekannter soll unberechtigt in den Sicherheitsbereich in Terminal 1 gelangt sein. Teile des Terminals am Flughafen München waren vorübergehend gesperrt.

Am Flughafen München sind am Freitagmorgen Teile des Terminals 1 gesperrt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war der Sperrung eine Sicherheitspanne vorausgegangen. Ein Reisender sei unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und in den Sicherheitsbereich in Terminal 1 gelangt. Die Abflüge im betroffenen Bereich - den Modulen B und C - wurden gestoppt. Wie viele Flüge und Passagiere von der Sperrung des Terminals betroffen waren, ist noch unklar.

Ein Reisender ist am @muc_airport unberechtigt durch eine alarmgesicherte Tür in den Sicherheitsbereich im Terminal 1 gelangt. Wir haben die Module B und C gesperrt. Weitere Maßnahmen folgen. *MUC — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 13, 2019

Um 8.19 Uhr dann die Entwarnung: Die Maßnahmen am Flughafen seien beendet, teilte die Bundespolizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Und weiter: "Wir haben die betroffenen Bereiche wieder für den Betrieb freigegeben." Nach Angaben des Münchner Airports könne es nach der rund einstündigen Sperrung aber weiterhin zu Verspätungen kommen.

Maßnahmen am @muc_airport beendet. Wir haben die betroffenen Bereiche wieder für den Betrieb freigegeben. — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 13, 2019

Erneut Sicherheitspanne an Flughafen München

Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Der Spanier war aus Thailand nach München geflogen und wollte in München in einen Flieger nach Madrid umsteigen. Mehr als 200 Starts und Landungen waren abgesagt worden. Die Panne betraf rund 25.000 Passagiere.

Zahlreiche Fluggäste warten am Terminal 2 des Münchner Flughafens nach einer Sicherheitspanne Ende August auf ihre Flüge. Bild: Matthias Balk, dpa

Flughafen München meldet Rekord-Umsatz

Vom Flughafen München aus gelangen Passagiere an 264 Ziele in 74 Ländern. Der zweitgrößte deutsche Airport zählte im vergangenen Jahr 46,25 Millionen Fluggäste (2017: 44,58 Millionen) und etwa 413.469 Flüge (2017: 404.505). Im März verkündete das Unternehmen einen Rekordumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro für das Jahr 2018. Der Gewinn lag nach eigenen Angaben bei rund 150 Millionen Euro. (AZ)

Der Flughafen München ist der zweitgrößte Airport in Deutschland. Bild: Marcus Merk

