Flughafen München ist wieder frei - Polizei fasst Verdächtigen

Zahlreiche Menschen standen am Dienstag wegen eines verdächtigen Fluggastes vor dem verschlossenen Eingang zum Terminal 2 am Münchner Flughafen im Außenbereich.

Weil eine Person durch die Flughafenkontrolle gelangt war, wurde Terminal 2 komplett und Terminal 1 teilweise gesperrt. Beide Terminals sind nun wieder frei.

Aufregung am Münchner Flughafen: Eine Person war ohne vollständige Kontrolle durch die Sicherheitsschleusen gelangt, das Terminal 2 sowie die Bereiche B und C des Terminal 1 wurden gesperrt.

Nach etwa zweieinhalb Stunden teilte ein Flughafensprecher mit, dass die gesuchte Person nach Angaben der Bundespolizei gefasst sei. Nachdem zunächst lediglich die Abfertigung am Terminal 1 wieder anlief, ist inzwischen auch am Terminal 2 der Einsatz der Bundespolizei beendet. Diese gab über den Kurznachrichtendienst Twitter am späten Vormittag Entwarnung für Deutschlands zweitgrößten Airport.

!!Update3!! @MUC_Airport. Unsere aufgrund der EU-gesetzlichen Vorgaben unerlässlich durchgeführten gefahrenabwehrenden Maßnahmen sind abgeschlossen. Wir haben alle betroffenen Bereiche wieder freigegeben. *MUC — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 27. August 2019

Der Fluggast war ersten Erkenntnissen zufolge aus einem sogenannten nicht sicheren Drittstaat am Terminal 2 von Deutschlands zweitgrößtem Airport angekommen, wie der Sprecher sagte. Vor der Einreisekontrolle sei er über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen, erklärte der Flughafensprecher. Daraufhin leitete die Bundespolizei nach eigenen Angaben "gefahrenabwehrende Maßnahmen" gemäß EU-Gesetzesvorgaben ein.

Vorfall am Flughafen München - Passagiere wurden doppelt kontrolliert

Alle Menschen aus den betroffenen Terminalteilen hätten noch einmal kontrolliert werden müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Flughafen verteilte Wasser in den betroffenen Gebäudeteilen und informierte die Passagiere über Lautsprecheransagen und via Twitter über die Situation. Ähnliche Vorfälle an Flughäfen gibt es immer mal wieder.

Das aktuelle Geschehen erinnert an das Münchner Flughafenchaos zu Beginn der Sommerferien 2018. Damals hatte die Bundespolizei das Terminal 2 und das dazugehörige Satelliten-Terminal geräumt, weil eine Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. 330 Flüge wurden abgesagt, mehr als 31.000 Passagiere waren das ganze Wochenende über betroffen. Der Schaden ging in die Millionen.

Der Flughafen verteilte anschließend freiwillig knapp 6000 50-Euro-Gutscheine. Das Amtsgericht Erding entschied allerdings, dass Fluggesellschaften nicht zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet sind, wenn Passagiere aufgrund einer Anti-Terror-Maßnahme nicht fliegen können. Vier Kläger aus München hatten eine Entschädigung von je 400 Euro wegen Flugbeförderungsverweigerung gefordert. Die beklagte Fluggesellschaft war hingegen der Ansicht, dass sie die Beförderung nicht verweigert habe, weil die Kläger nicht rechtzeitig am Abfluggate erschienen seien und sie für die Anti-Terror-Maßnahme der Bundespolizei nicht verantwortlich sei. Das sah auch das Amtsgericht so. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa)

