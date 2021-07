Wie sollen die Tierversuche an der Uni Augsburg aussehen?

Plus Noch finden an der Universität Augsburg keine Tierversuche statt. Das wird sich bald ändern. Doch das Thema polarisiert.

Tierversuche sind seit jeher ein extrem polarisierendes Thema. Viele lehnen sie kategorisch ab. Wie beispielsweise der bundesweit aktive Verein „Ärzte gegen Tierversuche“. Andere wiederum finden solche Versuche zwar nicht unbedingt gut, aber für die medizinische Forschung unentbehrlich. Die Universität Augsburg hat sich der am Donnerstag neu gegründeten „Initiative Transparente Tierversuche der Deutschen Forschungsgemeinschaft“ angeschlossen.