Fränkische Fastnacht im TV: Der Überblick zu den Sendeterminen Bayern

Am 18. Januar beginnt die fränkische Fastnachtzeit im BR. Wann werden welche Sendungen im TV ausgestrahlt ? Hier unsere Übersicht.

Die fünfte Jahreszeit ist vieleorts schon im Gange. Und bald geht auch im TV das närrische Treiben los. Am Freitag, 18. Januar, startet der BR mit seinem Fastnachtprogramm aus dem Fränkischen. Wann welche Sendungen laufen, sehen Sie in unserer TV-Übersicht.

Fastnacht in Franken 2019: Am 18. Januar starten die TV-Sendungen

Die Närrische Weinprobe aus dem Staatlichen Hofkeller zu Würzburg - Freitag, 18. Januar, 20.15 Uhr (Wiederholung: Faschingsdienstag, 5. März, 9.35 Uhr)

- Freitag, 18. Januar, 20.15 Uhr (Wiederholung: Faschingsdienstag, 5. März, 9.35 Uhr) Höhepunkte der fränkischen Fastnacht: Die Newcomer - Freitag, 18. Januar, 22.45 Uhr

- Freitag, 18. Januar, 22.45 Uhr Höhepunkte der fränkischen Fastnacht: Hinter den Kulissen - Freitag, 25. Januar, 22.45 Uhr

- Freitag, 25. Januar, 22.45 Uhr Franken Helau: Karschter Narren in die Welt - 1. Februar, 20.15 Uhr (Wiederholung: Rosenmontag, 4. März, 10.15 Uhr)

- 1. Februar, 20.15 Uhr (Wiederholung: Rosenmontag, 4. März, 10.15 Uhr) Höhepunkte der fränkischen Fastnacht: Spitzenpolitiker und Politikspitzen - Freitag, 1. Februar, 22 Uhr

- Freitag, 1. Februar, 22 Uhr Höhepunkte der fränkischen Fastnacht: Skandälchen und gnadenlose Witze - Freitag, 8. Februar, 22 Uhr

- Freitag, 8. Februar, 22 Uhr

Frech & Frei: Höhepunkte der fränkischen Fastnacht - Montag, 11., bis Freitag, 15. Februar, und Montag, 18., bis Freitag, 22. Februar, jeweils 15.30 Uhr

- Montag, 11., bis Freitag, 15. Februar, und Montag, 18., bis Freitag, 22. Februar, jeweils 15.30 Uhr

Frech & Frei: Das Beste aus "Fastnacht in Franken" 2015 bis 2018 - Montag, 18., bis Donnerstag, 21. Februar, jeweils 19 Uhr

Montag, 18., bis Donnerstag, 21. Februar, jeweils 19 Uhr

Abendschau - Countdown in Veitshöchheim - Freitag, 22. Februar, 17.30 Uhr

Freitag, 22. Februar, 17.30 Uhr

Fastnacht in Franken: Prunk-Sitzung des Fastnacht-Verband Franken in Veitshöchheim - Freitag, 22. Februar, 19 Uhr (Wiederholung: Samstag, 23. Februar, 20.15 Uhr und Faschingsdienstag, 5. März, 12.20 Uhr)

- Freitag, 22. Februar, 19 Uhr (Wiederholung: Samstag, 23. Februar, 20.15 Uhr und Faschingsdienstag, 5. März, 12.20 Uhr)

Veitshöchheim außer Rand und Band - Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr (Wiederholung: Faschingsdienstag, 5. März, 11.50 Uhr)

- Samstag, 23. Februar, 19.30 Uhr (Wiederholung: Faschingsdienstag, 5. März, 11.50 Uhr)

Wehe wenn wir losgelassen: Fränkischer Narrennachwuchs in Veitshöchheim - Sonntag, 3. März, 18.45 Uhr (Wiederholung: Rosenmontag, 4. März, 14.45)

Sonntag, 3. März, 18.45 Uhr (Wiederholung: Rosenmontag, 4. März, 14.45)

Der große Fastnacht-Kehraus – am Aschermittwoch ist alles vorbei - Faschingsdienstag, 5. März, Teil 1: 20.15 Uhr, Teil 2: 22 Uhr

Außerdem bietet der BR einen Livestream vom "Schaulaufen der Promis" und der "Fastnacht in Franken" am Freitag, 22. Februar, ab 17.30 Uhr an. Zudem können alle Fastnachtsendungen außer "Frech & Frei: Fastnacht in aller Welt" ab Mittwoch, 13. Februar, für ein Jahr über die BR-Mediathek abgerufen werden. (AZ)

