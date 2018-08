21:26 Uhr

Frau aus 16 Metern Tiefe gerettet Bayern

Eine Frau ist am Samstag im Walchensee in den Bayerischen Voralpen untergegangen. Sie sei von Tauchern in 16 Metern Tiefe gerettet worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es handele sich vermutlich um einen Badeunfall, sagte der Sprecher. Nähere Angaben konnte er zunächst nicht machen. Laut Polizei schwebte die Frau in Lebensgefahr. Der Walchensee im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen gehört zu den größten Alpenseen in Deutschland. (dpa/lby)

Themen Folgen