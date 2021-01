vor 17 Min.

Frau aus Franken gewinnt 1,3 Millionen Euro im Lotto - und geht in Vorruhestand

Eine Frau aus Mittelfranken hat 1,3 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Nun will sie ihren Job aufgeben und in Vorruhestand gehen.

Eine Frau aus Mittelfranken hat mit sechs Richtigen im Lotto rund 1,3 Millionen Euro gewonnen. Nun will sie nicht mehr weiterarbeiten. Ihr Einsatz bei Lotto war nicht sehr groß.

Sechs Richtige im Lotto: Dieser Traum ist nun für eine Frau aus Mittelfranken wahr geworden. Die 63-Jährige hatte im Lotto sechs Richtige getippt und damit mehr als 1,3 Millionen Euro Lotto-Gewinn abgeräumt.

Frau aus Mittelfranken erhält Millionengewinn: 63-Jährige geht in den Vorruhestand

Wie Lotto Bayern mitteilt, hatte die Frau 8,55 Euro für die Ziehung am vergangenen Samstag investiert. Ihren Lottogewinn hatte die Frau erst am Donnerstag entdeckt, als sie erneut tippen wollte.

Nun erhält die Neu-Millionärin genau 1.340.916,60 Euro per Überweisung auf ihr Konto. Allein mit diesem Lottogewinn hätte die Fränkin nun 20 Jahre lang 5587,15 Euro im Monat zur Verfügung. Die kaufmännische Angestellte will angesichts ihres Lottogewinns nicht mehr weiterarbeiten. Sie kündigte laut Lotto Bayern an, demnächst in den Vorruhestand zu gehen.

Lottogewinner aus der Region: Suche nach einem Neu-Millionär aus dem Allgäu

Immer wieder gewinnen auch Menschen aus der Region im Lotto. Zuletzt hatte Ende Dezember ein Mann aus Ulm in der Lotterie „Silvester-Millionen“ eine Million Euro gewonnen.

Im Allgäu wurde im vergangenen Jahr lange vergeblich nach einem Lotto-Millionär gesucht. Der Mann hatte bereits im Dezember 2019 im Raum Memmingen einen Spielschein ausgefüllt. Selbst eine groß angelegte Suchaktion mit Plakaten war bis in den Herbst 2020 erfolglos, wie ein Sprecher von Lotto Bayern auf Nachfrage erklärte. Warum der Gewinner der Million noch nicht aufgetaucht sei, darüber lasse sich nur spekulieren. (AZ/dpa)

Lottospieler aufgepasst: Bei uns finden Sie jede Woche die Lottozahlen vom Mittwoch und die Lottozahlen vom Samstag.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen