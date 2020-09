17:19 Uhr

Frau aus Unterfranken gewinnt 777.777 Euro beim Spiel 77

Die richtigen Kreuze an der richtigen Stelle machen: Das hört sich einfacher an als es ist.

Genau 777.777 Euro soll eine Frau aus Unterfranken gewonnen haben. Außerdem ist mittlerweile bekannt, wer die 3,5 Millionen Euro Ende August gewonnen hatte.

Eine Frau aus Unterfranken hat in der Lotterie Spiel 77 den Schnapszahl-Betrag von 777.777 Euro gewonnen. Bei der Ausspielung am vergangenen Samstag hatte sie als einzige in ganz Deutschland die Losnummer 1053079 auf ihrem im Internet gespielten Tippschein richtig, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte.

Die Frau habe mit einem Tippschein gewonnen, der für insgesamt acht Ziehungen gilt - die vierte Ziehung brachte ihr den Geldsegen. Für ihren Erfolg hatte die Frau nach Angaben von Lotto Bayern gerade einmal 5,75 Euro Spieleinsatz investiert.

Lotto: Mann aus Oberbayern gewinnt 3,5 Millionen Euro

Inzwischen ist nach Darstellung der staatlichen Lotteriegesellschaft auch der Glückspilz aus Oberbayern bekannt, der am 29. August auf einem Euro-Jackpot-Schein ebenfalls im Spiel 77 die Summe von 3,5 Millionen Euro gewonnen hatte. Für die Öffentlichkeit machte der Gewinner jedoch keinerlei Angaben zu seinem Gewinn und möglichen Verwendungsmöglichkeiten. (dpa/lby)

Was macht der Gewinner aus Bayern mit den 90 Millionen?

