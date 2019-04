15:54 Uhr

Frau erwacht nach 27 Jahren aus dem Koma

Nach 27 Jahren ist eine Patientin in einer Fachklinik in Oberbayern aus dem Wachkoma erwacht. Sie hatte als damals 32-Jährige einen Autounfall gehabt.

Eine Patientin einer Fachklinik in Bad Aibling (Oberbayern) ist nach 27 Jahren aus dem Wachkoma wieder zu Bewusstsein gekommen. Die Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte 1991 als damals 32-Jährige einen Autounfall erlitten. Nach Stationen in unterschiedlichen Krankenhäusern kam sie in die Schön Klinik. Dort reagierte sie im vergangenen Juni erstmals wieder auf Ansprache. Die Frau sei mit Medikamenten, operativen Eingriffen und Physiotherapie behandelt worden, sagte Klinik-Sprecherin Astrid Reining am Mittwoch. Später sei sie erwacht. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.

Frau nach 27 Jahren aus dem Koma erwacht - Sohn gab die Hoffnung nie auf

"Jahrelang habe ich von diesem Moment geträumt, und mein Name war das erste Wort, das sie sagte", berichtete ihr Sohn der englischsprachigen Zeitung The National. "Ich habe sie nie aufgegeben, weil ich immer das Gefühl hatte, eines Tages wird sie aufwachen", sagte er. Der heute 32-Jährige war vier Jahre alt, als der Unfall geschah. Er wurde damals leicht verletzt. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen