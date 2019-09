16:09 Uhr

Frau findet Geldbörse mit 3700 Euro am Hauptbahnhof

Da hatte ein Wiesn-Kellner noch einmal Glück: Eine ehrliche Finderin entdeckte seine Geldbörse am Hauptbahnhof und gab sie bei der Polizei ab.

Eine junge Frau hat in einem Schließfach am Münchner Hauptbahnhof eine Geldbörse mit mehr als 3700 Euro Bargeld gefunden. Die 19-Jährige wollte ihr eigenes Gepäck verstauen, als sie das Portemonnaie in dem unverschlossenen Schließfach entdeckte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da nicht nur Bargeld, sondern auch Verzehrgutscheine und ein Abrechnungsbeleg mit Namenshinweis in der Geldbörse waren, konnte der Besitzer schnell gefunden werden - ein 37-jähriger Wiesnkellner.

Der Mann war nach eigenen Angaben nach seinem Feierabend am Montag in der U-Bahn eingeschlafen. Wie die Geldbörse in das Schließfach am Hauptbahnhof gelangt ist, konnte er sich jedoch nicht erklären. Über die Rückgabe freute sich der Kellner nach Polizeiangaben sehr. Hätte er seine Geldbörse verloren, hätte er wohl in den kommenden Tagen auf dem Oktoberfest vor allem gearbeitet, um den Verlust wieder auszugleichen. (dpa/lby)

