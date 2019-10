vor 35 Min.

Frau meldet freilaufenden Tiger in Zwiesel

In Zwiesel will eine Autofahrerin einen Tiger gesehen haben. Die Polizei fand keinerlei Hinweise.

Eine Autofahrerin will an einer Tankstelle im Kreis Regen einen Tiger gesehen haben. Ausschließen, dass so ein Tier dort unterwegs ist, will die Polizei nicht.

Ein Tiger soll es gewesen sein, den eine Frau in Zwiesel an einer Tankstelle gesehen hat. Diese Behauptung hielt die Polizei in der niederbayerischen Stadt am Montagabend auf Trab. Polizeibeamten suchten die besagte Stelle ab, fanden aber keinerlei Hinweise auf das Tier. Doch wie Der Bayerwald-Bote berichtet, will die Polizei die kuriose Beobachtung nicht komplett ausschließen.

Polizeihauptkommissar Horst Fischl erklärte, dass die Frau beobachtet haben will, wie das Tier direkt vor ihrem Auto die Straße überquert habe. Demnach soll der vermeintliche Tiger so groß gewesen sein, dass der Kopf über die Motorhaube ragte. Und tatsächlich hat am nahen Zwieseler Grenzlandplatz ein Zirkus Halt gemacht.

Zwiesel: Ist der Tiger von einem Nahen Zirkus abgehauen

Die erste Vermutung der Beamten sei daher gewesen, dass das Tier von diesem Zirkus ausgebrochen sei. Doch Fischl sagt: "Das ist ein Zirkus, der keine Raubtiere hat." Überhaupt sei der ganze Fall sehr undurchsichtig, erklärt der Hauptkommissar. In der ganzen Region gebe es keine Hinweise, dass ein Tiger bei einem Zirkus oder Zoo vermisst werde.

Auch, dass eine Privatperson einen Tiger illegal halte, der dann verschwunden sei, hält der Polizist für unwahrscheinlich. Hat die Frau am Ende gar keinen Tiger sondern eine andere Wildkatze gesehen? Zwiesel liegt nordwestlich des Bayerischen Walds. Möglicherweise war es nur ein Luchs. Doch auch das schließt Fischl aus: "Ich habe einen Luchs gesehen - das geht allein von der Größe gar nicht aus." Die Autofahrerin stand weder unter Drogeneinfluss, noch war sie betrunken.

Tiger und Luchs - ein mächtiger Unterschied

Tiger kommen vor allem im indischen Dschungel und anderen Teilen Asiens vor. Sie werden bis zu 120 Zentimeter groß, drei Meter lang und erreichen ein Gewicht von rund 300 Kilogramm. Dagegen ist ein Luchs ein Leichgewicht: Die Wildkatze wird gerade einmal 30 Kilogramm schwer und nicht einmal halb so lang.

In Zwiesel wird es wohl keine Erkenntnisse geben, ob es ein Luchs oder ein Tiger war. Mittlerweile wurden die Ermittlungen eingestellt. (dwo)

